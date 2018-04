Stefan Niesiołowski: Decyzja Kaczyńskiego to bezczelność

- Oni pienišdze dla siebie znajdš i to uderzy głównie w opozycję. Najobrzydliwsze z obrzydliwych działań - ocenił decyzję o obniżeniu pensji poselskiej Stefan Niesiołowski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował dziœ, że do Sejmu trafi projekt ustawy obniżajšcej pensje poselskie o 20 proc. oraz że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu przekażš swoje nagrody na cele charytatywne.

Kaczyński przypomniał swojš przedwyborczš wypowiedŸ, gdy mówił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. - NajwyraŸniej społeczeństwo to zapamiętało - powiedział prezes PiS.

Decyzję o obniżeniu pensji posłów skomentował Stefan Niesiołowski. - To jest niesłychana bezczelnoœć. Najpierw pobrali gigantyczne nagrody, pozatrudniali wszystkich możliwych pociotków, jakichœ lizusów i teraz by to odrobić wizerunkowo, Kaczyński chce innym, ogólnie opozycji zabrać pienišdze. To jest coœ obrzydliwego. Najpierw zabrał pienišdze tym emerytom mundurowym, całkowicie niewinnym w 90 procentach ludziom, a teraz chce zabrać pienišdze głównie opozycji. To słowo plugawe do tego pasuje - powiedział polityk w rozmowie z portalem SE.pl.

- Ktoœ taki jak Tarczyński, jak Kukiz, Jakubiak, czy taki Horała. Czegoœ takiego nie było w Sejmie. Takiego poziomu nędzy umysłowej i moralnej. Oni pienišdze dla siebie znajdš i to uderzy głównie w opozycję - dodał.