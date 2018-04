Nikołaj Pankow, deputowany do rosyjskiej Dumy z Saratowa, pierwszy zastępca szefa frakcji Jedna Rosja, powiedział, że w wojskowej bazie badawczej w mieœcie Szychany nigdy nie przechowywano broni chemicznej. Tezę takš opublikował "The Times".

Gazeta "The Times" poinformowała, że według brytyjskiego wywiadu Nowiczok - œrodek, którym otruto w Salisbury byłego agenta Siergieja Skripala i jego córkę Julię - został wyprodukowany w kilkutysięcznym mieœcie Szychany w obwodzie saratowskim. Według dziennika brytyjscy oficerowie wywiadu powiadomili o tym sojuszników na specjalnym briefingu wywiadowczym.

- Szychany do miejska osada w rejonie Bałakowa w obwodzie saratowskim, to mój okręg wyborczy - powiedział agencji TASS Nikołaj Pankow. - Ostatnio słyszeliœmy o Szychany, gdy Rosja rozpoczęła proces broni chemicznej, to było 20 lat temu - dodał.

- W moim okręgu nigdy nie przechowywano broni chemicznej - podkreœlił. Zdaniem Pankowa "cała wojna informacyjna przeciwko Rosji w sprawie Skripala jest sfabrykowanš historiš". - Dziœ nawet kraje, które pokornie słuchały Theresy May (brytyjskiej premier) i Stanów Zjednoczonych, zastanawiajš się, jak mogły dać się w ten sposób oszukać - stwierdził deputowany, dodajšc, że Wielka Brytania interesuje się przede wszystkim miejscami, w których niegdyœ stacjonowały rosyjskie lub radzieckie oddziały.

- Mogli równie dobrze wskazać NRD, gdzie nasza armia stacjonowała wczeœniej, oraz inne kraje. To nonsens. W każdym razie prawda zostanie dowiedziona - stwierdził Pankow.

Szychany powstały w 1928 roku w ramach Republiki Weimarskiej. Pięć lat póŸniej po wycofaniu się Niemców, kontynuowano tam podjęte wczeœniej prace nad rozwojem broni chemicznej. Po II wojnie œwiatowej działały tam nawet dwa oœrodki, jeden oficjalnie pracujšcy dla Państwowego Instytutu Technologii Syntezy Organicznej, drugi - eksperymentalny.

W 1992 roku w Szychanach dokonano zniszczenia broni chemicznej (którego zakres nigdy nie został potwierdzony), ale utajniono charakter prowadzonej tam działalnoœci. Oficjalnie pracuje się tam nad sposobami ochrony przed atakiem broniš chemicznš.