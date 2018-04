Cimoszewicz: Jako polityk obniżyłem sobie pensję o 75 proc.

- Jeœli chodzi o pensje, powiem coœ, co może nie będzie popularne. Uważam, że powinny być odrobinę wyższe. I mówi to człowiek, który decydujšc się na odejœcie z biznesu i pójœcie w życie publiczne, który œwiadomie zrezygnował i obniżył swojš pensję o 75 proc. - powiedział w programie RZECZoPOLITYCE, Tomasz Cimoszewicz, poseł PO.

Jacek Nizinkiewicz: "Rzecz o Polityce", moim i państwa goœciem jest Tomasz Cimoszewicz, poseł PO, jeszcze.

Tomasz Cimoszewicz: Dzień dobry, tak i nie planuje zmian.

Dlaczego wybrał pan PO, a nie SLD jak pański ojciec?

Wie pan co, SLD bardzo jasno pokazało, że postępowała w nim degrengolada we wczesnych latach 2000, niestety, spora częœć SLD pokazała prawdę, że uwikłanie w najróżniejsze takie konflikty i interesy wspólne, które były bardzo Ÿle odbierane przeze mnie i przez wyborców, czemu dali wyraz, i ta władza się zaraz zmieniła.

Ale to PO jest przedstawiana jako partia wielu afer o czym chociażby słyszymy w TVP.

Póki co, TVP stara się i skutecznie manipuluje prawdš, bo gdyby tak faktycznie było, jednak obecnie rzšdzšcy, szeryf w MS i zarazem Prokurator Generalny zaczšł stawiać konkretne zarzuty. Tymczasem jednak robiš skandaliczne rzeczy, tak jak w przypadku Stasia Gawłowskiego. Szanuje tego człowieka, na tyle ile go znam, przez dwa lata, trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby cokolwiek z tych stawianych przez nich zarzutów, miało miejsce. Potęguję tš niepewnoœć fakt, że przez dwa miesišce nie postawiono mu zarzutów, pomimo że zrzekł się sam immunitetu, sam prosił w Prokuraturze o to, żeby te zarzuty zostały postawione i nikt tego nie zrobił. To jest skandaliczna sytuacja. To jest molestowanie posła.

Ziobro molestuje posła Gawłowskiego?

To jest molestowanie psychiczne, jak najbardziej, jego rodzinę, to jest działanie absolutnie skandaliczne. Dwa miesišce, zarzucić takš nić niepewnoœci, przekazać jš poprzez swoje media, bo jednak to nie sš publiczne media, to sš działacze niemalże PiS-u w sposób w jaki przedstawiajš informacje publiczne, a w ostatnich dniach kiedy PiS-owi spadajš słupki popularnoœci robiš się coraz bardziej agresywni, chyba wszyscy to widzš, ponieważ manipulacje, które stosujš sš skandaliczne. Tak, Ziobro molestuje psychicznie Gawowskiego i jego najbliższych. Przez dwa miesišce niepostawienie zarzutów? - Skandal nad skandalami. To jest coœ na co opinia publiczna powinna zwracać uwagę, na takie fakty, na takie wydarzenia.



Nie ma pan wrażenia, że jest pan w partii, jak to się mówiło kiedyœ "aferałów liberałów"? - afera hazardowa, Ciech, wiele innych afer, afera Amber Gold, reprywatyzacja, teraz Komisja Watowska ma powstać.

Jedynš kwestiš, którš PiS zdecydował się poruszyć to kwestia Amber Gold, chociaż jak państwo pewnie wiedzš i słyszeli, przez wiele lat mieszkałem w USA i nacišgaczy typu tych, którzy prowadzili Amber Gold niestety w takich Stanach Zjednoczonych jest doœć sporo i oni sš oczywiœcie wychwytywani, ale także dziesištki lub setki tysięcy ludzi nawet zostajš nacišgani. Oczywiœcie sš pocišgnięcia do odpowiedzialnoœci karnej, ostatecznie, nawet jeżeli to trwa dłuższy okres. Ale wišzanie tego z działalnoœciš politycznš to jest polska schizofrenia polityczna.

Czy pan myœli, że wszystkie te komisje na temat tych afer za rzšdów PO skończš się niczym jeżeli chodzi o postawienie zarzutów i skazanie polityków PO?

Niech państwo spojrzš jak długo to trwa, przecież to sš spektakle polityczne, niestety to jest coœ podobnego, co robił Roman Giertych kiedyœ w stosunku do mojego ojca.

Roman Giertych – prawie pański kolega z jednego ugrupowania, startował też z list PO.

Na razie jeszcze nie.

A dobrze pan by się czuł w jednym ugrupowaniu z Romanem Giertychem?

Wie pan co, póki nie ma œwiatła rzeczywistoœci, że do tego może dojœć to nie będę tego oceniał, chociaż powiem tak, znam historię PO i mam œwiadomoœć, że jest to szeroka formacja jeœli chodzi o ludzi pochodzšcych z różnych œrodowisk i ich poglšdy. Najbardziej mi przypomina Partię Demokratycznš w USA i jest najbliższa, tę partię w USA wspierałem i popierałem, więc może dlatego najlepiej się czuję w PO. Wymiana argumentów i poglšdów to jest esencja demokracji. Tego nie ma w PiS-ie, bo w PiS-ie jest zamordyzm, i to jest jasna różnica, i to jest coœ, co uważam że obywatele powinni doceniać, to że z nimi się rozmawia, a nie traktuje – za przeproszeniem - jak idiotów, jak w przypadku prezesa Kaczyńskiego, który popada właœnie w tę schizofrenię politycznš. Miesišc temu chwalił nagrody i wypowiedŸ premier Szydło "że im się należało", a dzisiaj każe im zwracać nagrody.

Ale to teraz PO protestuje przeciwko tym obniżeniom pensji posłów, bo Jarosław Kaczyński też chce obniżenia pensji posłów, również chce obniżenia uposażenia samorzšdowców. A PO przeciwko temu protestuje. Może Polacy teraz zobaczš, że to wam tak naprawdę zależy na pienišdzach a nie PiS-owi.

Bardzo pan upraszcza z całym szacunkiem, ale wyjštkowo pan uprasza tę terminologię.

Ale może tak to Polacy będš rozumieć?

Panie redaktorze powiem tak: mamy patologie w systemie wypłacania płac w administracji publicznej, mamy system nagród, który doprowadza właœnie do patologii takiej, że rzšd PiS-u przez dwa lata ukrywał te nagrody i nie chciał odpowiadać, do dzisiaj nie nie chce udzielić konkretnych odpowiedzi. Sam wysłałem wiele interpelacji w podobnych sprawach, tak jak czekam w sprawie minister Anders w tej chwili, żeby sprawdzić jak długo pełniła swoje obowišzki za granicš, a nie w Polsce. I czekam już chyba z dwa miesišce na odpowiedŸ na to.

Summa summarum, jeœli chodzi o pensje, powiem coœ, co może nie będzie popularne, uważam, że powinny być odrobinę wyższe. I mówi to człowiek, który decydujšc się na odejœcie z biznesu i pójœcie w życie publiczne, który œwiadomie zrezygnował i obniżył swojš pensję o 75 proc. Uważam, że da to szansę na to, aby sensowniejsi ludzie szli do polityki.

Mówimy również o parlamentarzystach?

Mówię o parlamentarzystach. W ogóle nie dotykałbym samorzšdowców, bo to co mówił Jarosław Kaczyński jest skandaliczne, podcina gałšŸ, na którš próbuje się wspišć. Miesišc temu chwalił nagrody, dzisiaj chce je oddawać. Pytanie, czemu na Caritas, a nie do budżetu? Każdy obywatel ma prawo decydować, na jakš fundację charytatywnš przekaże œrodki. W tym wypadku chodzi pienišdze z podatków ludzi o różnych poglšdach, o różnych upodobaniach w stosunku do organizacji charytatywnych. Dlaczego te pienišdze nie wróciły do budżetu? Spadek o 10 proc. w kolejnym sondażu wywołuje histeryczne reakcje z jego strony. Przerzuca pole bity na stronę przeciwnika politycznego. Chce nam podłożyć zgniłš marchewkę. Uważam, że powinniœmy mówić jasno. PiS rok temu chciał podnieœć te pensje. Protestowaliœmy wtedy, bo to był pierwszy przejaw hipokryzji. W kampanii mówili, że sš pełni pokory i nie idš dla pieniędzy. Po kilku miesišcach Tadeusz Cymański biegał i pytał nas, posłów, co byœmy powiedzieli na temat podwyżek. Jeżeli stać by mnie było, wykonywał bym swój mandat charytatywnie, ale mnie akurat na to nie stać. Trzeba na to spojrzeć w profesjonalny sposób. To co się dzieje w administracji tj. ukrywanie nagród, dawanie komuœ nagród, aby poprawić tę pensję, to woła o to, aby wiceministrowie zarabiali więcej. Oni wykonujš najcięższš pracę w rzšdzie.

Czyli nie zagłosuje pan za obniżeniem pensji parlamentarzystom i samorzšdowcom?

Myœlę, że poczekam kilka godzin na to, co powie na ten temat Grzegorz Schetyna. Absolutnie się z nim zgadzam, bo to doœwiadczony człowiek. Jeżeli gdzieœ mamy różnice zdań, to najpewniej mamy jš w stosunku do pana Ujazdowskiego. Jeżeli (Ujazdowski – red.) by był dżentelmenem to najpierw wyszedłby i przeprosił.

Za co Kazimierz Ujazdowski ma przepraszać?

Za to, że przez 10 lat mógł urazić kilka milionów Polaków, z jednej strony wyborów i elektorat PO, ale co jeszcze ważniejsze, to œrodowiska mniejszoœci. Wyznaję zasadę, że państwo i naród sš silne, jeżeli we właœciwy sposób zachowuje się w stosunku do mniejszoœci. Jakie państwo ma stosunek do mniejszoœci jasno nam mówi, czy jesteœmy silni wewnętrznie, czy słabi.

Kazimierz Ujazdowski to twardy konserwatysta i raczej nie zmieni swojego stosunku do in vitro czy homoseksualistów. Pamiętajmy, że w poprzednich wyborach namawiał do głosowania na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwoœci, która pewnie teraz będzie jego kontrkandydatkš.

Jest to były prezes PiS i sporo czasu spędził z tš partiš. To, o czym pan mówi, mogło urazić szerokš grupę potencjalnych wyborców. Co majš powiedzieć kobiety, co majš powiedzieć mniejszoœci seksualne? Wrocław to metropolia nie tylko na skalę Polskš, ale także na skalę europejskš, a wręcz œwiatowš. Piękne miasto, o którym coraz głoœniej. Wrocław musi być otwarty, musi być miastem XXI wieku.

Platforma Obywatelska powinna postawić na innego kandydata?

Nie wypowiadam się w tym temacie, ale obawiam się, że mogło dojœć do postawienia pod œcianš partnerów, z którymi rozpoczynamy współpracę w maratonie wyborczym. Powinniœmy skupiać jak najszerszš grupę. Nie można powišzać bycia konserwatystš z byciem homofobem. Konserwatyzm na tym nie polega. To opowiadanie się za tradycyjnš, ewolucyjnš przemianš społeczno-politycznš. Zachowania homofobiczne to jednak przejawy czystej ksenofobii. To nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem.

Kazimierz Ujazdowski jest homofobem?

Bioršc pod uwagę wypowiedzi o zrobieniu „czarnej nocy” dla homoseksualistów, to jest skandaliczne. Jeżeli w tym człowieku nastšpiła przemiana, będšc na jego miejscu, najpierw bym przeprosił za popełnione błędy. Każdy przysłowiowy facet z wiemy czym, potrafi przeprosić. Słuchałem go dwa dni temu i kluczył w odpowiedziach zadawanych na ten temat.

Pan zagłosowałby na innego kandydata?

Nie będę się wypowiadał za wyborców Wrocławia. Mam to szczęœcie, że w Białymstoku dojdzie najpewniej do porozumienia z obecnym prezydentem, który jest właœnie konserwatystš, ale w zdrowym tego słowa znaczeniu. Zmienił Białystok w ostatnich kilkunastu latach na przewspaniałe miasto dla wszystkich. Mam ten luksus, że nie mam problemu z wyborem. Wrocław to miejsce specjalne dla Grzegorza Schetyny i ja rozumiem, że jest szerszy plan, w jego rozumieniu, jak pozyskać szerszš grupę wyborców i wygrać te wybory. Z politycznego punktu widzenia to jest zrozumiałe.

Zatem może warto było zostać przy kandydaturze prof. Chybickiej?

Ze względu na to, że doszło do tej zmiany, pozwolę sobie nie komentować poprzedniej kandydatki.

Czy PO ma plan na Polskę po PiS?

Z pewnoœciš zaczniemy od przywrócenia przepisów, które sš powszechnie uznawane za łamišce konstytucję. To będzie pierwszy krok. Mamy jasnš opinię wewnštrz partii, że to musi być specjalny pakiet ustaw i tacy ludzie, profesjonaliœci jak Borys Budka, ciężko nad tym pracujš.

Zlikwidujecie 500 plus?

Nie, jestem przekonany, że nie. Nawet ja, który uważałem, że państwo powinno lepsze stwarzać warunki do zarabiania, gdy była dyskusja na temat 500 plus, potrafiłem sobie wyobrazić negatywne skutki wycofania się. Widzę, że sporo kobiet wycofało się zawodowo, ale widzę również poprawę życia wœród najbiedniejszych i wielodzietnych rodzin. Osobiœcie proponowałbym jednak postawienie warunków jeœli chodzi o zarobki osób. Nie będę spekulował, gdzie powinniœmy tę granicę postawić, ale z punktu widzenia sprawiedliwoœci społecznej przeze mnie pojmowanej, ktoœ kto zarabia powiedzmy sporo ponad œredniš krajowš, powinien bez wsparcia państwa wychować swoje dzieci, a np. te pienišdze mogłyby pójœć do samotnych matek z jednym dzieckiem.

A co z przywróceniem wieku emerytalnego?

PiS postanowił obniżyć wiek emerytalny i jak twierdzš, dać opcję wyboru. Doszło do takiej sytuacji, gdzie niestety z ludŸmi znowu nie przedyskutowano konsekwencji tego czynu. W tej chwili obywatele zaczynajš spijać œmietankę z tego, co PiS im zrobił. Zaczynajš otrzymywać niższe œwiadczenia. W przypadku mężczyzn to jest 100 zł, w przypadku kobiet to jest wyższa suma. Jeżeli wszyscy zdajemy sobie sprawę, że emerytury były i tak za niskie, a ludzie ledwo potrafili wyżyć z tych emerytur, to dlaczego doprowadzać do sytuacji, gdzie oni będš otrzymywać mniej?

Więc podwyższycie wiek emerytalny?

Nie sšdzę byœmy podjęli takš decyzję. Trzeba zaczšć tłumaczyć ludziom i tworzyć programy, które będš mobilizowały do tego, aby byli chętni do dłuższego czasu pracy. Będziemy proponowali nieopodatkowywanie ewentualnych dodatkowych dochodów, jeżeli takie osoby zdecydujš się na dłuższš pracę. Myœlę, że to dobre rozwišzanie.

Co z mediami publicznymi?

Pewnie jestem trochę odmiennego zdania od moich kolegów, którzy od lat zajmujš się kwestiš mediów publicznych. Obawiam się, że to, do czego doszło przede wszystkim w serwisach informacyjnych TVP zasługuje na to, by po zostało po prostu zamknięte. Opinia publiczna może nie dać wiary nikomu, kto te zmiany będzie przeprowadzał. Działania Jacka Kurskiego sš skandaliczne i trzeba będzie przyjrzeć się wydatkom. Trzeba pamiętać, że podatnicy zapłacili dodatkowo 1,8 mld złotych na tę tępš i pogardliwš propagandę.

Na czym miałoby polegać zamknięcie?

Całkowicie zamknšłbym te programy i przeprowadził szerokš debatę.

Czyli zamknšć np. „Wiadomoœci” i TVP Info?

TVP Info – tak. Dopóki nie zostanie stworzona rada przedstawicieli wszystkich mediów w Polsce, które mogłyby stworzyć debatę. Wyłšczyć z tego polityków lub do minimum ograniczyć ich zaangażowanie.

Czyli opinii o telewizji publicznej już nie da się naprawić?

Trzeba pokazać, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, a wierzę, że tak się stanie, zmiany, które zajdš w przyszłoœci w kanałach informacyjnych TVP będš wprowadzane poprzez ludzi mediów, a nie przez polityków. Kurski to wieloletni kłamca publiczny, a teraz doprowadza do najgorszej sytuacji w mediach publicznych z jakš mamy do czynienia w wolnej Polsce.

Co z „Wiadomoœciami” TVP?

Pan mówi o tym, jak przedstawiajš słupki nagród urzędniczych w administracji publicznej i zbijajš to z nagrodami dla ministrów. Oni majš odbiorców za idiotów i próbujš to eksploatować.

Majš dużš oglšdalnoœć.

To jest bardzo przykre. Ludzie muszš wycišgać wnioski. Z tego co wiem, spada im ta oglšdalnoœć. Mam nadzieję, że spadnie całkowicie.

Trybunał Stanu dla polityków PiS będzie po przegranych przez nich wyborach?

Skłaniam się ku temu, choć procedura jest skomplikowana. Wydaje mi się, że będš jasne podstawy do pocišgnięcia polityków PiS do odpowiedzialnoœci karnej w sšdach powszechnych. To będzie dużo szybsza droga, a jest długa lista osób.

Kogo Platforma Obywatelska chciałaby osšdzić?

Wiele osób, które dopuszczajš się potencjalnie nadużyć œrodków publicznych.

Czyli kogo? Np. Jarosława Kaczyńskiego?

Jarosław Kaczyński nie ma konta, więc ciężko to nazwać, ale Polacy muszš wiedzieć, że człowiek, który z publicznych pieniędzy wypłaca półtora miliona złotych na jego ochronę, w tej chwili chce reszcie posłów obcinać pensje. Nie będę posługiwał się nazwiskami, bo obywatele oczekujš od nas, że rozliczymy tych ludzi. ( ) Gwarantuję państwu, że lista jest już długa. Muszš być œwiadomi, że poniosš odpowiedzialnoœć.

Ludzie dowiedzieli się dzięki panu, że istnieje coœ takiego jak Gabinet Cieni PO.

Jeżeli tak by było, to byłoby to przykre. Chcemy podtrzymać tradycję zachodniš. Działalnoœć Gabinetu Cieni w Wielkiej Brytanii to jest coœ fascynujšcego. Gdzie wychodzi szef MSZ, a po chwili kontruje go jego cieć. Ta dyskusja robi się pasjonujšca. Minister prowadzi swojego przeciwnika z szacunkiem, prowadzi z nim polemikę. U nas ministrowie nawet nie odpowiadajš w parlamencie na podstawowe pytania. Brak kultury politycznej, którš regularnie wykazuje PiS.

Był pan ministrem œrodowiska w tym Gabinecie. Co udało się zrobić?

Mój odcinek to była Puszcza Białowieska. Byłem z obrońcami Puszczy regularnie, choć na ich proœbę nie przedstawiałem tego medialnie. Œrodowiska NGO, Greenpeace i inne sš wrażliwe na tym punkcie, by nie przedstawić ich ze ze œwiatem polityki. Prowadziliœmy przez wiele miesięcy rozmowy na temat poszczególnych kwestii dotyczšcych œrodowiska. PiS nie prowadzi takiego dialogu. Chciałem stworzyć prostš aplikację dla myœliwych. Przed pójœciem na polowanie, myœliwy zaznaczyłby okręg łowiecki, do którego się wybiera. Każdy mieszkaniec Polski miałby do tego informację. PiS na to się nie zgodził. Ubolewam, bo z ministrem Kowalczykiem można rozmawiać, z ministrem Szyszkš to nie było możliwe.

Pana ojciec polował.

Tak, ale na jednym z polowań trafił dzika w złe miejsce i póŸniej bardzo to przeżywał. Wtedy podjšł decyzję o zaprzestaniu polowań. Bardzo słusznie, bo nie byłem fanem, że poluje.

Nazwisko panu pomaga?

Tego nie da się uniknšć. Z kariery politycznej ojca mogę być dumny.

A co z zarzutami o współpracy pana ojca ze służbami?

To obrzydliwe, bo mój ojciec przeszedł lustrację i jasno został oczyszczony ze wszelkich podejrzeń. Pan Cenckiewicz dopuszcza się ogromnej manipulacji, również w stosunku do mojego dziadka. ( ) Nie ma żadnych dowodów, że mój dziadek zrobił coœ faktycznie złego. Można różnie podchodzić do historii czym była informacja wojskowa. Ignoranci z PiS-u, którzy wypowiadajš się na ten temat, nie zwracajš uwagi, że osoby które zeznawały w tym procesie, były negatywnie nastawione do mojego dziadka. ( ) Mój dziadek bardzo przeżywał te oskarżenia, przeszedł cztery wylewy.

Ma pan poczucie, że przeciwnicy polityczni pańskiego ojca doprowadzili do œmierci pana dziadka?

Tak.

Grzegorz Schetyna będzie przyszłym premierem Polski?

Jestem o tym przekonany. To jest najciężej pracujšcy polityk w kraju. Można tylko z niego brać przykład.