USA: Klaun chce być kongresmenem

Do Kongresu Karoliny Południowej chce wystartować Steve Lough, który na co dzień jest profesjonalnym klaunem.

Mężczyzna ogłosił, że chce kandydować do Kongresu, publikujšc w serwisie YouTube 20-sekundowy filmik - informuje portal indy100.com. Na nagraniu żongluje pięcioma żółtymi piłeczkami, z których każda ma reprezentować innš częœć Karoliny Południowej. - Żartujš, że prezydent i Kongres to klauni. Cóż, w mojej opinii, jako profesjonalisty, sš najgorszymi klaunami, jakie kiedykolwiek widziałem - powiedział.

Jak wyjaœnił Steve Lough, ??jego decyzja jest zmotywowana wypowiedziš Berniego Sandersa z 2016 roku. Dotyczyła ona polityki zdrowotnej. Drugš przyczynš była strzelanina w szkole Sandy Hook w 2012 roku. Lough powiedział, że szczególnie to na niego wpłynęło, gdyż w tym czasie odbywał tournee państwowe i występował w szkołach w ramach programu walczšcego z nękaniem.

Polityka Lough'a jest w dużej mierze liberalna. Mężczyzna wierzy, że broń nie powinna być w rękach cywilów, popiera małżeństwa homoseksualne, wierzy, że fundusze wojskowe powinny zostać zredukowane i rozdysponowane oraz, że energia odnawialna powinna być priorytetem krajowym.

Laugh ma również wyraŸne stanowisko w sprawie aborcji. - Każda cišża jest wyjštkowa. Tylko kobieta i jej lekarz mogš podjšć tak ważnš decyzję. Ufaj kobietom. Zwykle wiedzš, co robiš - powiedział.

Choć klaun w Kongresie dla wielu może być zabawnym pomysłem, jego film jest dosyć poważny, w porównaniu do tego, który został opublikowany przez jego konkurenta, Archiego Parnella. W cišgu 68 sekund widzimy Parnella grajšcego w kręgle, czytajšcego „50 twarzy kodeksu podatkowego” oraz tatuaż polityka z napisem „Parnell do Kongresu 2018”.

Jak mówi Lough, nie obawia się on także swojego drugiego konkurenta, Ralpha Normana. - Jeœli stary Ralph i Archie do tej pory nie bali się klaunów, to niedługo będš! - powiedział.