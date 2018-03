Kanada: Urzędnicy mają nie mówić "ojciec" i "matka"

Urzędnicy kanadyjskiej agencji rzšdowej Service Canada (instytucji, której zadaniem jest dostosowywanie rzšdowych programów i usług œwiadczonych przez państwo do potrzeb Kanadyjczyków) otrzymali polecenie, by w kontaktach z obywatelami używać neutralnego płciowo języka - informuje kanadyjski serwis thestar.com.

Minister ds. polityki rodzinnej Jean-Yves Duclos bronišc dyrektywy skierowanej przez kierownictwo Service Canada do pracowników podkreœlił, że jest to kwestia szacunku i próby "zaadaptowania się do warunków rodzin w XXI wieku".

Pracownikom Service Canada zostali poinstruowani, by używać języka "płciowo neutralnego" lub "inkluzywnego", aby "uniknšć okreœleń wskazujšcych na uprzedzenia wobec konkretnej płci lub tożsamoœci płciowej".

Urzędnicy majš więc zwracać się do petentów pełnym imieniem i nazwiskiem lub pytać ich jak majš się do nich zwracać - zamiast używać okreœleń takich jak "pan", "pani" czy "panna". Urzędnikom polecono też, by unikać okreœleń "ojciec" i "matka" - zamiast nich mówišc o "rodzicu".

Lider opozycyjnych konserwatystów Andrew Scheer okreœlił te instrukcje mianem "œmiesznych". Z kolei poseł niezależny Rheal Fortin kpił, że "cieszy się, iż w Service Canada nie majš większych problemów".

Duclos bronišc dyrektywy podkreœlił, że urzędnicy będš mogli używać okreœleń "pan" i "pani" jeżeli petent poprosi, aby tak go tytułować.

Inicjatywę chwali Helen Kennedy, dyrektor wykonawcza organizacji bronišcej praw przedstawicieli œrodowisk LGBT - Egale Canada. - Kwestie dotyczšce neutralnego płciowo języka sš bardzo ważne, mogš wydawać się mało ważne dla opozycji, ale zapewniam, że sš ważne dla członków naszej społecznoœci - stwierdziła dodajšc, że dyrektywie powinny towarzyszyć szkolenia dotyczšce neutralnego płciowo języka. - Niektórzy mogš mieć dobre intencje, ale jednoczeœnie nie rozumieć, lub nie mieć wiedzy na temat tego jak zadać pytanie w sposób, który nie będzie obraŸliwy - dodała Kennedy.