Monika Rosa: Protest pokaże naszą siłę. Wściekłość kobiet jest niesamowita

- Przed Sejmem o 16 spotykajš się jutro kobiety i mężczyŸni, którzy będš protestować przeciwko temu, by prawa kobiet, prawa człowieka były łamane – mówiła w RZECZoPOLITYCE Monika Rosa z Nowoczesnej.

– Poniedziałkowa komisja, która pozytywnie zaopiniowała zaostrzenie ustawy aborcyjnej, a w zasadzie antyaborcyjnej miała uwłaczajšcy przebieg. Mówiono do nas per „dziewczynki”, mówiono o naszych powinnoœciach macierzyńskich. To pokazuje jak PiS myœli o kobietach: majš rodzić dzieci niezależnie od tego czy dziecko będzie zdrowe czy nie, i nie majš nic do powiedzenia – podkreœliła posłanka.

„Czarny pištek” to protest przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy zmieniajšcej obowišzujšce prawo i zakazujšcej przerywania cišży z powodu nieuleczalnych wad płodu. – Mam nadzieję, że PiS się opamięta. Ta ustawa godzi w nasze podstawowe prawa. Ten protest pokaże naszš siłę. Ale będzie też w wielu miastach Polsce. Wœciekłoœć kobiet jest niesamowita – dodała posłanka Nowoczesnej.

Posłanka mówiła też o scenariuszu, w którym to TK wypowie się o aborcji, a nie Sejm. – PiS myœli że jesteœmy idiotkami. Wiemy, że TK to fasada. Nie będzie tak, że jeœli Trybunał zdecyduje, to kobiety pogodzš się ze swoim losem i powiedzš OK. Obecnie obowišzujšce prawo i tak jest surowe, a lekarze teraz ukrywajš się za tzw. klauzulę sumienie. To łamanie praw człowieka. Wejœcie w życie tego zakazu to będzie jeszcze większe łamanie tych praw – powiedziała.

- Wolnoœć decydowania kobiet o sobie to nie jest sprawa œwiatopoglšdowa. To podstawa praw człowieka. Mówimy o naszej godnoœci, zdrowiu, życia. Jesteœmy œwiadomymi obywatelkami, pracujemy, dokładamy się do PKB. Oczekujemy, że nasze prawa będš respektowane – podkreœlała posłanka Nowoczesnej.