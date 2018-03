Petru chce delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej

Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej powitali wiosnę, palšc kukłę Ryszarda Petru. Polityk oczekuje, że organizacja zostanie zdelegalizowana.

W pištek Młodzież Wszechpolska zorganizowała happening na przywitanie wiosny. „Palimy Marzannę, zamiast której występuje podobizna skompromitowanego polityka Ryszarda Petru. Tak Młodzież Wszechpolska wita wiosnę” - napisał na Twitterze prezes białostockiej Młodzieży Wszechpolskiej Bartosz Sokołowski.

Palimy Marzannę, zamiast której występuje podobizna skompromitowanego polityka Ryszarda Petru. Tak Młodzież Wszechpolska wita wiosnę. pic.twitter.com/8j7ajR036y — Bartosz Sokołowski (@BartoszS_) 23 marca 2018

Jak informuje portal 300polityka.pl, wpis nie umknšł uwadze byłego szefa Nowoczesnej, który złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. – Młodzież Wszechpolska w Białymstoku spaliła kukłę z mojš podobiznš i w zwišzku z tym wniosłem zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez tę organizację – mówił Ryszard Petru w Poznaniu. - Chciałbym też przypomnieć że parę miesięcy temu wniosłem do ministra Ziobro wniosek o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej. Jak rozumiem, żadne działania nie zostały podjęte - powiedział Petru. - Szczególnie ważna dla mnie jest reakcja policji i ministra Brudzińskiego, który, jak wiemy, w niedzielę robił zakupy, ale takimi sprawami się nie zajšł - dodał.

Ryszard Petru zaznaczył także, że oczekuje reakcji ze strony marszałka Kuchcińskiego. - Dzisiaj pali się kukły, jutro ksišżki, a potem się podpala domy. Nie może być przyzwolenia na tego typu zachowania. Co więcej, jedna z tych osób jest asystentem, który pochodził z Kukiz ’15, posła Andruszkiewicza. Oczekiwałbym reakcji od marszałka Kuchcińskiego - zaznaczył. – Nie może być tak, że w Polsce narasta fala nacjonalizmu, a rzšd daje przyzwolenie – dodał.

W opinii Ryszarda Petru, za tego typu działania odpowiedzialny jest PiS. - I będzie odpowiedzialny za dalszš eskalację, jeœli ta będzie miała miejsce - zaznaczył były szef Nowoczesnej.

Postanowiłem złożyć zawiadomienie do prokuratury w zwišzku ze spaleniem kukły z moim wizerunkiem.



Nie ma przyzwolenia na takie zachowanie?



Oczekuję reakcji Min. @jbrudzinski, Min. @ZiobroPL oraz Marszałka @MarekKuchcinski (organizatorem akcji był asystent jednego z posłów). pic.twitter.com/3Tm19q8jZW — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 26 marca 2018

Najpierw pali sie kukły, potem podpala domy. PiS na to przyzwala.



Czas rozpatrzyć wniosek o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej, który złożyłem w listopadzie 2017 r. pic.twitter.com/eQTW2BM8uK — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 25 marca 2018

Wczeœniej Nowoczesna chciała delegalizacji stowarzyszenia „Duma i Nowoczesnoœć”. Wniosek w tej sprawie skierowano do Zbigniewa Ziobry.

Z kolei politycy PO coraz głoœniej domagali się delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego. Czy tego samego zdania sš wyborcy? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla rp.pl.