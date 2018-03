Ameryka domaga się zmiany ustawy reprywatyzacyjnej

Zdecydowana większoœć członków amerykańskiego Senatu apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o niedyskryminowanie polskich Żydów i ich potomków w szykowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci ustawie reprywatyzacyjnej.

Aż 59 senatorów, w tym tak ważnych jak Mario Rubio i John McCain, podpisało list w tej sprawie do szefa polskiego rzšdu. Sš tam zarówno reprezentanci Demokratów jak i Republikanów.

Polska, ich zdaniem, pozostała już ostatnim znaczšcym krajem Europy, który nie przeprowadził ustaw reprywatyzacyjnych rekompensujšcych utratę własnoœci w czasie Drugiej Wojny Œwiatowej nielicznym jeszcze żyjšcym Żydom, którzy przetrwali Zagładę, oraz ich potomkom. W ten sposób, podkreœlajš amerykańscy senatorowie, Polska łamie zobowišzania podjęte wraz z 45 innymi krajami w deklaracji z Terezina z 2009 r.

Amerykańscy kongresmeni od blisko trzydziestu wspierali organizacje żydowskie w staraniach o udział w reprywatyzacji własnoœci w Polsce. List wysłany w nocy z poniedziałku na wtorek (czasu warszawskiego) jest jednak wyjštkowy bo został poparty przez zdecydowanš większoœć senatorów. Wysłano go także w chwili, gdy stosunki między Polska i USA oraz Polskš i Izraelem przechodzš najpoważniejszy od upadku komunizmu kryzys z powodu nowelizacji ustawy o IPN.

Już za trzy tygodnie, 19 kwietnia, będzie obchodzona 75. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Jednak w expose w minionym tygodniu szef MSZ Jacek Czaputowicz zapowiedział, że 12 kwietnia w Marszu Żywych w Auschwitz wezmš udział prezydencie Polski i Izraela.





W liœcie do premiera amerykańscy senatorowie nie precyzujš, w jaki sposób powinna zostać zmodyfikowana ustawa. Wskazujš jednak m. in., że uwzględnia ona spadkobierców tylko w prostej linii i daje krótki, roczny okres na udowodnienie praw do utraconego majštku.