Kanada: Premier przeprasza za wieszanie z 1864 roku

Alex Guibord [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Premier Kanady Justin Trudeau przeprosił za powieszenie w 1864 roku grupy członków plemienia Chilcotin przez brytyjskie władze kolonialne.

We wrzeœniu 1964 roku pięciu członków plemienia Chilcotin: Telloot, Klatsassin, Tah-pitt, Piele i Chessus zostało oskarżonych o zabicie 14 białych osadników. Incydent jest uznawany za jeden z najbardziej niesławnych epizodów w historii Kanady.

Do powieszenia doszło w czasie wojny z plemieniem Chilcotin, której podłożem była budowa nowej trasy w kierunku terenów złotonoœnych na północy Kolumbii Brytyjskiej.

Przemawiajšc w kanadyjskim parlamencie premier Justin Trudeau rozgrzeszył przywódców Chilcotin ze wszystkich wykroczeń. Mówił też o "głębokim żalu" za reakcję przeciwko nim.

- Czcimy i uznajemy szeœciu przywódców Chilcotin (szósty został osobno powieszony póŸniej, w pobliżu New Westminster) - ludzi, którzy byli traktowani i sšdzeni jako przestępcy w epoce, w której zarówno rzšd kolonialny, jak i proces sšdowy nie respektowały praw członków plemienia Chilcotin - powiedział kanadyjski premier.

Trudeau dodał, że w czasie "goršczki złota" władze kolonialne "nie brały pod uwagę potrzeb ludu Chilcotin, którzy byli tam pierwsi".

Joe Alphonse, przewodniczšcy plemienia Chilcotin, powiedział BBC, że przeprosiny premiera sš "wielkim krokiem". - Zajęło nam to 154 lata. 154 lata to dużo. To był bardzo emocjonujšcy dzień - powiedział.