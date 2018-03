Kaczyński o Szydło, Szydło o Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla wPolityce.pl stwierdził, że przed sejmowym wystšpieniem bronišcym rzšdowych premii, zachęcał byłš premier Beatę Szydło by „pokazała pazurki”. „od czasu do czasu ta spokojna, wyważona i dobra osoba tak troszkę pokazywała pazurki". "I też przed tym wystšpieniem powiedziałem jej: pokaż, proszę, pazurki" – mówił prezes PiS.

Jednak jego podejœcie do premier zwykle było ostrożniejsze. Krytykował, stawiał warunki, oceniał. Jeszcze w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej zastrzegał, że sš warunki, pod którymi Szydło będzie mogła rzšdzić przez cztery kadencje. - Jeœli będzie dobrym premierem to ma gwarancję czterech lat – powiedział pod koniec wrzeœnia 2015 roku. Gwarancja, jak się okazuje była jednak na dwa lata. A premier Szydło? Ona nigdy nie mówiła o Jarosławie Kaczyńskim inaczej niż z uznaniem. Tłumaczyła, się zapewniała o lojalnoœci i przydatnoœci, wierzyła w nieomylnoœć partyjnego zwierzchnika. Oto cytaty, które to pokazujš.

Szydło o działaniach niezgodnych z programem PiS: - Jeżeli kiedyœ zrobiłabym coœ, co jest niezgodnego z programem Prawa i Sprawiedliwoœci, to na pewno będę wiedziała, co zrobić – tak odpowiedziała w kampanii wyborczej na słowa prezesa PiS, że jeœli będzie dobrym premierem, to będzie rzšdzić cztery lata.

Kaczyński o programie rzšdu premier Szydło: - Wyzwanie pierwsze - to jest odnowa i konsolidacja wspólnoty narodowej – mówił o celach nowego gabinetu lider PiS w debacie po expose Beaty Szydło 18 listopada 2015 roku. - Mamy do czynienia z przedstawieniem programu, który temu odpowiada – dodał prezes PiS.

Kaczyński o kłopotach rzšdu: Już w kwietniu 2016 roku prezes PiS mówił o resortowych kłopotach w rzšdzie premier Szydło. - Sš sukcesy, ale nic gorszego niż samozadowolenie nie może nas spotkać. Mówię jasno i wyraŸnie: musimy iœć do przodu ( )Te resortowe kłopoty, które – uczciwie mówišc – sš w rzšdzie, muszš zostać twardš rękš przełamane – powiedział w rozmowie z tygodnikiem „Sieci”.

Kaczyński o roku rzšdów: - Jak zawsze w tego rodzaju sytuacjach nie wszystko mogło się udać, ale udało się naprawdę bardzo dużo – powiedział w rozmowie z TVP w listopadzie 2016 roku.

Szydło o kongresie PiS w Przysusze: Premier Szydło nie przemawiała 1 lipca na kongresie PiS, co wielu dziennikarzy uznało za pokazanie jej miejsca w szeregu. Premier jednak nie wykorzystała okazji, by skrytykować za to Jarosława Kaczyńskiego czy innych mówców na kongresie. - Nie zawsze muszę wygłaszać wystšpienia wtedy, kiedy dzieje się coœ istotnego z punktu widzenia PiS – powiedziała 7 lipca 2017 roku w Polskim Radiu.

Kaczyński dziękuje Szydło za dwa lata rzšdów: - Za to Beato, że się tego podjęłaœ i że w trudnych warunkach to prowadziłaœ, bo to jest sytuacja taka, że plany były wydawałoby się proste, opierały się o dobre diagnozy rzeczywistoœci i gdyby nie pewna specyfika sytuacji politycznej, to powinno to iœć łatwo – powiedział 14 listopada 2017 roku w trakcie wspólnej konferencji prasowej z premier Szydło

Szydło dziękuje Kaczyńskiemu: - Muszę zaczšć od podziękowań, złożyć podziękowania właœnie na ręce pana premiera Jarosława Kaczyńskiego za zaufanie, jakie otrzymałam dwa lata temu - powiedziała na tej samej konferencji premier Beata Szydło.

Szydło o mšdroœci prezesa PiS w przededniu zmian w rzšdzie: - Dobrze, żebyœmy tę dyskusję jutro [na posiedzeniu Komitetu Politycznego] przeprowadzili, wycišgnęli wnioski i podjęli decyzję. Myœlę, że też taka jest intencja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wierzę w jego roztropnoœć, mšdroœć - powiedziała była premier 6 grudnia 2017 roku w Radiu Maryja.

Kaczyński o œwietnej premier Szydło: Już po rekonstrukcji prezes PiS mówił, że premier Szydło była œwietna. - My w tej chwili zmieniamy jednego bardzo dobrego premiera, mówię o Beacie Szydło, to była œwietna premier, na drugiego, jestem przekonany, też œwietnego – powiedział w „Goœciu Wiadomoœci”.