Matka Skripala nie wie o ataku na syna

Rodzina byłego agenta pilnuje, by informacje o ataku na Siergieja Skripala i stanie, w jakim jest obecnie, nie trafiła do jego matki, 90-letniej Jeleny Jakowlewej.

Od trzech tygodni, czyli od chwili, gdy Siergiej Skripal i jego córka Julia zapadli w œpišczkę po zastosowaniu wobec nich chemicznego œrodka bojowego o nazwie nowiczok, rodzina stara się, aby informacje na ten temat nie dotarły do staruszki.

Jak mówi siostrzenica byłego agenta. Wiktoria Skripal, rodzina obawia się, że może to być dla niej œmiertelny cios.

Do chwili ataku 66-letni Skripal regularnie kontaktował się z matkš. Dziœ, gdy starsza kobieta dopytuje o syna, słyszy, że dzwonił gdy spała lub jest bardzo zajęty prowadzeniem interesów. - Naszym priorytetem jest, żeby babcia o niczym się nie dowiedziała - mówiła Wiktoria Skripal.

Rodzina wczeœniej podjęła również decyzję, że nie powie staruszce o œmierci wnuka - syna Siergieja Skripala, 43-letniego Aleksandra, który rok temu w tajemniczych okolicznoœciach zmarł w Petersburgu, oficjalnie z powodu niewydolnoœci nerek. Matka Siergieja Skripala jest utrzymywana w przeœwiadczeniu, że wnuk wyjechał do Moskwy.

Wiktoria Skripal podkreœla, że jej wuj nigdy nie zdradzał obaw o swoje życie i nie uważał się za osobę, która ma jakichkolwiek wrogów.

Siostrzenica agenta wštpi również, by za atakiem na Skripala stała Rosja. - Nawet jeœli zrobiły to rosyjskie służby - to dlaczego tak niezdarnie? - pyta Wiktoria Skripal. - Uważam, że ktoœ korzysta na kłótni dwóch krajów. Kiedyœ poznamy odpowiedzi na wszystkie pytania - uważa.

O atak na byłego rosyjskiego agenta, który przebywał w Wielkiej Brytanii po wymianie szpiegów między Londynem a Moskwš, rzšd Theresy May oskarża Rosję.

Użycie chemicznego œrodka bojowego, zastosowanego wobec Skripala i jego córki, to pierwszy po II wojnie œwiatowej w Europie przypadek użycia broni chemicznej wobec cywilów.

W akcie solidarnoœci z Wielkš Brytaniš kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Kanada, Ukraina i NATO zdecydowały się na wydalenie rosyjskich dyplomatów.