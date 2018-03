Theresa May: Dodatkowe 600 mln funtów na okręty podwodne

By CPOA(Phot) Tam McDonald (Defence Imagery) [OGL (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/1/)], via Wikimedia Commons

Theresa May zdecydowała o zwiększeniu budżetu ministerstwa obrony o 600 mln funtów - pienišdze majš być przeznaczone na program majšcy na celu modernizację floty brytyjskich atomowych okrętów podwodnych.

Premier Wielkiej Brytanii oœwiadczyła, że dodatkowe œrodki pomogš w dbaniu o bezpieczeństwo kraju. Przesunięcie œrodków następuje w momencie, gdy bardzo napięte sš relacje brytyjsko-rosyjskie po ataku z użyciem broni chemicznej na Siergieja Skripala, byłego rosyjskiego szpiega i jego córki Julii. Do ataku doszło na terytorium Wielkiej Brytanii. Londyn oskarża o udział w ataku Moskwę, Rosja odrzuca te oskarżenia. W zwišzku z atakiem na Skripala Wielka Brytania wydaliła z kraju 23 rosyjskich dyplomatów i zawiesiła kontakty z Rosjš na najwyższym szczeblu.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Gavin Williamson wielokrotnie w ostatnim czasie domagał się dodatkowych œrodków z budżetu. Wielu brytyjskich wojskowych podkreœlało w ostatnich miesišcach, że armia brytyjska jest poważnie niedoinwestowana - wskazujšc Rosję jako jedno z potencjalnych zagrożeń.

May występujšc przed parlamentem poinformowała, że podjęła decyzję o przesunięciu 600 milionów funtów na program modernizacji brytyjskich atomowych okrętów podwodnych.

- Dzisiejsza decyzja zapewni, że prace nad modernizacjš brytyjskich okrętów podwodnych będzie przebiegać zgodnie z planem i jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo nasz rzšd jest oddany temu, by zapewnić bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii - powiedziała May.

Nowe okręty podwodne klasy Dreadnought majš zastšpić starzejšce się okręty klasy Vanguard. Obecnie to te ostatnie wyposażone sš w rakiety Trident zdolne do przenoszenia głowic jšdrowych.

Już w lutym budżet resortu obrony został zwiększony o 200 mln funtów - przypomniała May. Łšcznie na obronnoœć brytyjski rzšd przeznaczy więc w 2018 roku o 800 mln funtów więcej niż pierwotnie planowano.

Wczeœniej minister obrony Williamson ostrzegał, że w cišgu dekady w budżecie resortu obrony może zabraknšć 20 mld funtów.