Komorowski: Charyzmy nie kupi się w sklepie

Zanim ktokolwiek zacznie krytykować obecnych liderów opozycji, powinien się zastanowić, czy ma lepszš propozycję - mówi były prezydent Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski jest zdania, że połšczenie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej jest "nieuchronne".

Na pytanie jednak, kto powinien być liderem takiej opozycji, odpowiada, że myœli raczej o "przywództwie zbiorowym". W szefie PO Grzegorzu Schetynie widzi doœwiadczonego i "niesłychanie sprawnego" polityka, na pytanie jednak, czy potrafi on porwać tłumy, odpowiada: - Charyzmy nie kupi się w sklepie.

Jak podkreœla, jest nastawiony raczej na podkreœlanie zalet przywódców obydwu ugrupowań, niż wyszukiwanie ich wad. - Być może kluczem do sukcesu jest formuła funkcjonowania opozycji, a nie personalia - zastanawia się były prezydent.

Zauważa też, że wszyscy krytycy obecnej opozycji powinni się zastanowić, czy "majš lepszš propozycję". Choć uważa, że i przed PO, i przed Nowoczesnš stoi bardzo trudne zadanie porozumienia się w kwestii współpracy podczas wyborów, to sam nie odważyłby się sformułować propozycji zjednoczenia się obydwu partii.

Bronisław Komorowski skrytykował ustawę degradacyjnš przeforsowanš przez partię rzšdzšcš. Podkreœlił, że Jarosław Kaczyński miał już okazję, jako szef rzšdu, zajšć się sprawš ewentualnych konsekwencji wobec autorów stanu wojennego. Ale, jak mówił Komorowski, "nie mieli odwagi, kiedy rzšdzili, kiedy mieli prezydenta, kiedy mieli premiera, był nim Jarosław Kaczyński, podjšć tego tematu".

Teraz, jak ocenia, degradowanie generałów po œmierci jest czymœ niegodnym.

- To jest próba odarcia przede wszystkim z godnoœci ludzkiej. Więc to, co robi dziœ PiS, jest czymœ takim strasznie nieładnym - uważa były prezydent.