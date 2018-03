Uczniowie do Brigitte Macron: Chcemy się z tobą ożenić!

Francuska pierwsza dama odwiedziła liceum w Djion. Brigitte Macron miała poprowadzić spotkanie z uczniami w sprawie znęcania się i cyberprzemocy. Częœć licealistów krzyczała: „Brigitte, wyjdŸ za mnie!”

Żona prezydenta Francji pojawiła się w szkole w towarzystwie ministra edukacji Jean-Michela Blanquera.

Zaplanowane spotkanie dotyczšce problemu znęcania się nad uczniami i cyberprzemocy zakończyło się wczeœniej niż planowano. Częœć licealistów krzyczało w kierunku pierwszej damy, by za nich wyszła.

To nawišzanie do relacji Brigitte Macron z jej mężem. Para poznała się w szkole. Niemal 40-letnia Brigitte Trogneux była nauczycielkš w placówce, do której uczęszczał 15-letni Emmanuel Macron. PóŸniejszy romans doprowadził do œlubu w 2007 roku.

Jak podajš lokalne media, zachowanie częœci uczniów wpłynęło na decyzję o wczeœniejszym zakończeniu spotkania. Sprawy nie chciał komentować dyrektor liceum. Sytuację nazwał ekscesem i zapowiedział kary dla uczniów, którzy byli odpowiedzialni za to zdarzenie.