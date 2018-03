Kukiz: Będą was czesać tak, że zaczeszą

- Porażajšce sš te "nagrody" dla "głodujšcych ministrów" PiS. Ale równie porażajšce jest frajerstwo Obywateli, którzy przyklaskujš dziœ "oburzonym" Platformiarzom i ich wezwaniom do "zwrotu nienależnych korzyœci" przyjętych przez PiS-owskich ministrów - ocenił Paweł Kukiz.

Wicepremier Jarosław Gowin w œrodę komentował wysokoœć nagród przyznanych przez Beatę Szydło swoim ministrom, a także samej sobie (Szydło przyznała sobie nagrodę w wysokoœci 65,1 tys. zł za 2017 rok - co ujawnił Krzysztof Brejza z PO). Minister nauki powiedział w Radiu Zet, że "gdy był ministrem sprawiedliwoœci to czasami nie starczało mu do końca miesišca". - Sytuacja, w której minister zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się jak dożyć do pierwszego, nie jest zdrowa - mówił Gowin.

Po pewnym czasie Gowin przeprosił za swojš wypowiedŸ. Politycy opozycji zareagowali krytykš, zorganizowali też "Zbiórkę na Gowina".

Przeczytaj ť "Zbiórka na Gowina": Wicepremier dorzuca 1200 zł i przekazuje pienišdze "Dziełu Nowego Tysiaclecia"

- Porażajšca jest krótka pamięć, która z Ludzi - od 1989 roku - robi Masę, wybierajšcš między dżumš a cholerš, masę szczęœliwš z egzystencji w kapciach i z ciepłš wodš w kranie, masę dajšcš się doić bo "jakoœ to będzie" - ocenił, komentujšc na swoim koncie na Facebooku nagrody dla ministrów, Paweł Kukiz.

- Guzik będzie w tym ustroju, Szanowna Maso. Będš Was czesać tak, że zaczeszš i zagłaszczš na œmierć. Jedni i drudzy - dodał lider Kukiz'15.

Polityk załšczył link do artykułu mówišcego o nagrodach w ministerstwach i kancelarii premiera w latach 2008-2013. Według dziennika "Fakt", przez te lata na nagrody przeznaczono łšcznie 473 miliony złotych. - Już wszyscy zapomnieli, prawda? - napisał Kukiz.