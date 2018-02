Donald Tusk apeluje do rządu o przyzwoitość

Donald Tusk ostro skrytykował polski rzšd za ustawę o IPN i konflikt z Izraelem. Wezwał do działań i zatrzymania fali antysemityzmu.

Przewodniczšcy Rady Europejskiej na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli gorzko mówił o ostatnich wydarzeniach wokół kontrowersyjnej ustawy o IPN. Twierdzi, że rozmawiał o tym z premierem Mateuszem Morawieckim na marginesie szczytu. Według Tuska kluczowe jest teraz zatrzymanie dwóch fal: złych opinii o Polsce oraz niemšdrych i nieprzyzwoitych ekscesów w Polsce. — Obóz rzšdzšcy ma wszystkie instrumenty, że by to zrobić — stwierdził. Podkreœlił, że wiele osób ciężko pracowało przez ostatnie lata na polskš pozycję na scenie międzynarodowej i dobre relacje z Izraelem. — Nie możemy pozwolić, żeby ktoœ zrujnował to w kilka tygodni. Nie jest jeszcze za póŸno na działania i na zwykłš ludzkš przyzwoitoœć — powiedział szef Rady Europejskiej.

Głównymi tematami spotkania unijnych przywódców był przyszły unijny budżet po 2020 roku oraz miany instytucjonalne. 2 maja Komisja Europejska ma zaproponować konkretne liczby, w pištek prezydenci i premierzy państw członkowskich rozmawiali o priorytetach. Zdaniem Jean-Claude Junckera 14-15 z nich było za zwiększenie składek do budżetu w zwišzku z Brexitem oraz nowymi unijnymi priorytetami. Pojawił się także temat tzw. warunkowoœci, czyli uzależnienia pieniędzy z unijnego budżetu od spełnienia przez kraje okreœlonych warunków. Kanclerz Angela Merkel mówiła o powišzaniu z politykš migracyjnš, podobnego zdaniem był premier Szwecji Stefan Lofven, czyli przywódcy dwóch krajów najbardziej dotkniętych falš uchodŸców w 2015 roku. Mark Rutte, premier Holandii opowiedział się za uzależnieniem pieniędzy od reform strukturalnych. Kilku przywódców wspominało też, że pienišdze muszš się wišzać z poszanowaniem wspólnych wartoœci. — Byłem zaskoczony ogólnym poparciem dla warunkowoœci. Nawet premier Morawiecki stwierdził, że Polska gotowa jest jš poprzeć — relacjonował Tusk. Precyzował jedynie, że powinna ona być oparta na obiektywnych kryteriach i nie powiedział o jakš konkretnie warunkowoœć chodzi. Na konferencji prasowej po szczycie Morawiecki powiedział jednak polskim dziennikarzom, że popiera warunkowoœć, ale makroekonomicznš.

Przywódcy unijni odrzucili postulat Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczšcych tzw. spitzenakandidaten. Czyli zasady, żeby przewodniczšcy Komisji Europejskiej był wybierany wyłšcznie z grona osób będšcych na czele list poszczególnych grup politycznych w wyborach do PE. Tak było w 2014 roku: Jean Claude Juncker był liderem Europejskiej Partii Ludowej i gdy ta grupa polityczna wygrała wybory przywódcy UE zostali zmuszeni do wskazania go na przewodniczšcego. Jednak teraz majš więcej czasu na refleksję i większoœć z nich przeciwstawia się temu automatyzmowi wskazujšc, że unijny traktat daje im swobodę wskazania kandydata, bioršc pod uwagę wyniki wyborów do PE, ale nie konkretne personalia. — To nie znaczy, że lider listy nie może zostać szefem KE. Sšdzę, że ten fakt nawet znaczšco zwiększa jego szanse. Ale nie może być automatyzmu — powiedział Tusk. Konkretne decyzje będš zapadały w czerwcu 2019 roku, po wyborach do Parlamentu.