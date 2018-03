Kreml walczy z „antyrosyjskimi” aktorami

W obliczu zbliżajšcych się wyborów prezydenckich propaganda wzięła się za gwiazdy kina, które krytykujš politykę władz.

Od kilku dni jednym z głównych tematów rosyjskich mediów rzšdowych jest ostatnia wypowiedŸ znanego aktora Aleksieja Sieriebriakowa, który w Polsce może się kojarzyć z filmami „Ładunek 200” i „9 kompania”. – Do dzisiaj nasza idea narodowa nie opiera się na wiedzy, przedsiębiorczoœci czy godnoœci. Opiera się na sile, bezczelnoœci i chamstwie – stwierdził w ubiegłym tygodniu aktor, czym œcišgnšł na siebie falę krytyki, a nawet gróŸb. Rosyjskie media rzšdowe zaczęły wytykać mu to, że choć pracuje w Rosji, to na stałe mieszka w Kanadzie.

– Swojš wypowiedziš obraziłeœ cały naród rosyjski. Wyjechałeœ do Kanady, nie podoba ci się tu, masz prawo. Ale po co ty przyjeżdżasz do Rosji, by zarabiać tu pienišdze, grajšc w filmach, które w większoœci sponsorowane sš z państwowego budżetu? – komentował wypowiedŸ aktora reżyser Karen Szachnazarow, cytowany przez rosyjskš stację rzšdowš Rossija 1.

Inny znany rosyjski reżyser Andriej Konczałowski stwierdził, że Sieriebriakow gra w rosyjskich filmach, ponieważ w Kanadzie „nikomu nie jest potrzebny”. Podobnych opinii jest mnóstwo, gdyż ogółem w cišgu ostatnich kilku dni rosyjskie media poœwięciły temu tematowi ponad 300 publikacji.

Rosyjska państwowa agencja Ria Nowosti posunęła się jeszcze dalej i opublikowała w œrodę listę ludzi kina, którzy „krytykujš państwo”. Oprócz Sieriebriakowa na liœcie znaleŸli się m.in. aktor Dmitrij Dziużew i reżyser Konstantin Rajkin, obaj ostatnio krytycznie wypowiadali się o sytuacji w Rosji. To właœnie Rajkin (syn znanego radzieckiego aktora Arkadija Rajkina) pod koniec 2016 roku stwierdził, że władze cenzurujš kulturę. Zaapelował wtedy do jej twórców o solidarnoœć. Ale zabrakło jej kolegom po fachu, publicznie zaprzeczali jego stwierdzeniu w rosyjskich stacjach telewizyjnych.

Niesfornymi aktorami zajęła się też Duma. Po wypowiedzi Sieriebriakowa deputowany z Liberalno-Demokratycznej Partii Iwan Sucharew zwrócił się do ministra kultury Władimira Miedinskiego, by „aktorów głoszšcych antyrosyjskie poglšdy nie dopuszczano do filmów sponsorowanych z budżetu państwa”.

– O tym, że obecna rosyjska polityka opiera się na sile, bezczelnoœci i chamstwie, mówi nie tylko Sieriebriakow. Jest on jednak osobš bardzo rozpoznawalnš i Kreml nie mógł pozostawić tego bez odpowiedzi, zwłaszcza w warunkach zbliżajšcych się wyborów. Dlatego propaganda postanowiła utopić go w morzu negatywnych komentarzy – mówi „Rzeczpospolitej” Lew Gudkow, szef niezależnego oœrodka socjologicznego Centrum Lewady, wpisanego przez władze pod koniec 2016 roku na listę „zagranicznych agentów”.

– Dowolna wypowiedziana publicznie krytyka obecnej sytuacji w Rosji wywołuje nerwowš reakcję rzšdzšcych. Powracamy do czasów, kiedy władze zaliczały politycznie niepoprawnych do kategorii „wrogów narodu” – dodaje.