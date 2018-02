Saakaszwili w ojczyźnie żony. Kiedy wróci do Polski?

Deportowany z Ukrainy polityk po krótkim pobycie w Polsce przeniósł się do Holandii.

Na jak długo? - Zobaczymy, zobaczymy - powiedział tajemniczo Micheil Saakaszwili do kamery holenderskiego publicznego nadawcy NOS. Dziennikarze spotkali go w œrodę w Rotterdamie.

Dzień wczeœniej w Warszawie Saakaszwili wspominał, że pojedzie wraz z synami, Eduardem i Nikolozem, do Holandii. To ojczyzna jego żony i ich matki Sandry Roelofs.

We wtorek dowiedzieliœmy się nieoficjalnie, że miał to być jednak krótki wyjazd. Po paru dniach Saakaszwili chciał wrócić do Polski. A jego celem, całkiem oficjalnie, był powrót na Ukrainę i próba odzyskania ukraińskiego obywatelstwa. Oraz próba przejęcia władzy drogš masowych protestów przeciwko "skorumpowanym oligarchom", jak nazywa obecnie rzšdzšcych, z prezydentem Petrem Poroszenkš na czele.

Saakaszwili mówił też, że zamierza przed ukraińskim sšdem odpowiedzieć na zarzut o szykowanie zamachu stanu za pienišdze z zagranicy (z Rosji czy od obalonego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza).

Dziœ prawnik byłego prezydenta Gruzji i byłego gubernatora Odessy mówił w rozmowie z NOS, że stara się on w Holandii o prawo pobytu. Tamtejsze władze imigracyjne miały odpowiedzieć, że dostanie je zgodnie z zasadš łšczenia rodzin.

Według oficjalnego biogramu z czasów prezydentury Micheil Saakaszwili poznał Holenderkę Sandrę Roelefs w 1993 roku w Strasburgu, gdzie ona studiowała w instytucie praw człowieka. Sandra miała wtedy 25 lat, on 26 (poczynał sobie wyjštkowo sprawnie na Zachodzie jak na obywatela Gruzji, która ledwie co wyrwała się ze Zwišzku Radzieckiego). Sandra wczeœniej skończyła szkołę lingwistycznš w Brukseli (języki: francuski i niemiecki). Podobnie jak jej mšż ma wielki talent do języków obcych. On swobodnie przechodzi z rosyjskiego na ukraiński czy angielski.

W 1996 roku małżonkowie pojechali razem do Gruzji. Żona zajmowała się działalnoœciš charytatywnš i humanitarnš, pracowała też w konsulacie holenderskim w Tbilisi. Mšż rozpoczšł szybko karierę politycznš. Zaczynajšc od posła partii ówczesnego prezydenta Eduarda Szewardnadzego, w wieku 32 lat był w jego rzšdzie ministrem sprawiedliwoœci. Potem stanšł na czele rewolucji przeciwko Szewardnadzemu.

W latach 2004 - 2013 był prezydentem Gruzji. Po zakończeniu drugiej kadencji wyjechał z kraju, gdzie następna władza chciała go rozliczyć. Trafił na Ukrainę, gdzie Petro Poroszenko powierzył mu stanowisko gubernatora Odessy, a chwilę wczeœniej przyznał obywatelstwo ukraińskie. Saakaszwili wszedł jednak szybko w konflikt z Poroszenkš.

Teraz, jak sam powiedział wczoraj w Warszawie, nie ma żadnego obywatelstwa (wczeœniej stracił gruzińskie).