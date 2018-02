Brytyjczycy piszą prawo dla śmiertelnie chorych bezdomnych

Były minister sir Ed Davey, parlamentarzysta Liberalnych Demokratów, proponuje zmianę przepisów w Wielkiej Brytanii tak, aby osoby bezdomne, które sš œmiertelnie chore, uzyskały prawo do dachu nad głowš w ostatnich miesišcach życia.

Sir Davey tłumaczy, że proponowane przez niego przepisy skierowane sš do osób "umierajšcych na schodach", które dziœ majš utrudniony dostęp do hospicjów i oœrodków opieki paliatywnej.

Na mocy obecnie obowišzujšcych przepisów prawo do miejsca w hospicjum nie przysługuje tym osobom, które zostanš uznane za "bezdomne z wyboru". Davey chce wykreœlić to zastrzeżenie i zagwarantować prawo do miejsca w hospicjum każdemu, kto - w ocenie lekarzy - prawdopodobnie umrze w cišgu najbliższych 12 miesięcy.

Oficjalne dane mówiš, że w samej Anglii - jak podaje "The Independent" - jesieniš 2017 roku na ulicy żyło 4751 osób - liczba bezdomnych podwoiła się od 2010 roku.

- Mamy ludzi umierajšcych na schodach, w zimnie i w bólu, ale sš też osoby w schroniskach, w których brakuje opiekunów dysponujšcych niezbędnš wiedzš medycznš, które nie majš dostępu do œrodków przeciwbólowych czy leków i nie potrafiš zajmować się umierajšcymi - mówi Davey.

- To nie do zaakceptowania w Wielkiej Brytanii w XXI wieku - stwierdza.

Œrednia życia bezdomnego mężczyzny wynosi w Wielkiej Brytanii 47 lat, kobiety - 43 lata - wynika z danych organizacji charytatywnej Crisis.

Ustawa ws. bezdomnoœci ma trafić do parlamentu w œrodę.