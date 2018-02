Ukraiński IPN: Ukraińscy historycy nie są w Polsce bezpieczni

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej oœwiadczył, że ukraińscy historycy nie mogš się czuć bezpiecznie na terytorium Polski.

Jak informuje Polskie Radio, ukraiński IPN wycofuje się z prac Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków na terytorium Polski. Proponuje, aby prace Forum całkiem przenieœć na Ukrainę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W oœwiadczeniu wydanym przez ukraiński IPN przeczytać można, że Instytut nie widzi możliwoœci, aby prace Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków wyglšdały tak jak wczeœniej. Instytut argumentuje to tym, że nie może zagwarantować wolnoœci wypowiedzi dla ukraińskich historyków przebywajšcych w Polsce. Dodaje także, że nie może zagwarantować im bezpieczeństwa.

W oœwiadczeniu napisano również, że ze względu na wartoœć otwartego dialogu i wolnego dostępu do Ÿródeł, ukraiński IPN zwraca się do polskich historyków, aby posiedzenia forum zostały przeniesione wyłšcznie na Ukrainę. Jak napisano, nie ma tam jakichkolwiek ograniczeń, co do historycznych ocen.

Ukraińsko-Polskie Forum Historyków spotykało się dotychczas pięć razy. Spotkania te odbywały się zarówno na terenie Polski, jak i Ukrainy. Tematem prac Forum były trudne tematy wspólnej historii.

Wzbudzajšca kontrowersje na Ukrainie polska nowelizacja ustawy o IPN przewiduje karę grzywny lub pozbawienia wolnoœci do 3 lat za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów.