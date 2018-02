Sondaż prezydencki. Owsiak przed Kaczyńskim

Kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby głosowanie odbyło się w najbliższš niedzielę? Przeprowadzony przez Wirtualnš Polskę sondaż wskazuje, że niekwestionowanym liderem jest obecny prezydent. Do drugiej tury wyborów wszedł by także Jurek Owsiak.

Gdyby wybory prezydenckie przeprowadzone zostały w najbliższš niedzielę, do urn poszłoby 63 proc. ankietowanych - wskazuje sondaż przeprowadzony przez Wirtualnš Polskę. 22 proc. badanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Najwięcej, 36 proc. respondentów zagłosowałoby na Andrzeja Dudę. Drugie miejsce w sondażu zajšł Robert Biedroń. Na prezydenta Słupska zagłosowałoby 9 proc. badanych. Dwa punkty procentowe mniej otrzymał Donald Tusk. Miejsce czwarte zajšł szef WOŒP Jerzy Owsiak (6 proc.). Podobny wynik odnotował także Bronisław Komorowski.

Na Pawła Kukiza zagłosowałoby z kolei 4 proc. badanych. Ten sam wynik otrzymała również Jolanta Kwaœniewska, która w sondażu wyprzedziła Jarosława Kaczyńskiego (3 proc.).

W sondażu uwzględniono ludzi ze œwiata polityki i dziennikarstwa. W zestawieniu pojawił się Tomasz Lis, Magdalena Ogórek, Ryszard Petru czy Rafał Ziemkiewicz. Uzyskali oni po 1 proc. głosów. Aż 16 proc. respondentów nie zagłosowałoby na nikogo z wymienionych w badaniu.

Respondenci zapytani zostali również o to, kto, ich zdaniem, ma szansę przejœć do drugiej tury wyborów. Najlepszy wynik (36 proc.) uzyskał Andrzej Duda. Na drugim miejscu (10 proc.) znalazł się Donald Tusk. Lepszy wynik niż w pierwszej częœci badania uzyskał natomiast Paweł Kukiz. Szansę na przejœcie do drugiej tury daje mu 8 proc. badanych. Tyle samo uzyskał Jerzy Owsiak.