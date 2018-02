Giertych: Polskę wspierają Węgry i San Escobar

Roman Giertych wyraził w TVN24 zdziwienie, że - jak mówił - nowym kierunkiem "ataku mocarstwa polskiego" stał się Izrael i USA.

Giertych skomentował konflikt jaki wybuchł między Polskš a Izraelem po nowelizacji ustawy o IPN wprowadzajšcej kary więzienia dla osób, które œwiadomie i wbrew faktom przypisujš narodowi polskiemu odpowiedzialnoœć za zbrodnie popełniane w czasie II wojny œwiatowej. Nowelizację ustawy skrytykowały też Stany Zjednoczone - sekretarz stanu Rex Tillerson wyraził rozczarowanie tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mimo zastrzeżeń zgłaszanych wczeœniej przez USA.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Dzisiaj można powiedzieć, że poza Węgrami i San Escobar nikt na œwiecie na poważnie Polski nie wspiera - ironizował Giertych nawišzujšc do wpadki byłego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który mówił o spotkaniu z przedstawicielami San Escobar, podczas gdy w rzeczywistoœci spotkał się z przedstawicielami Federacji Saint Kitts i Nevis.

Giertych wyliczał, że Polska skonfliktowała się wczeœniej z Niemcami, Francjš, UE, papieżem Franciszkiem (chodzi o stosunek do tzw. korytarzy humanitarnych i uchodŸców) i Rosjš. Teraz jednak - jak przyznał były wicepremier - zaskoczyło go, że Polska "uderzyła w kierunku Izraela i USA".

Były wicepremier uważa, że PiS znowelizował ustawę o IPN, aby "wskazać wroga i wywołać nowe emocje", po tym jak w Europie zmniejszyła się liczba zamachów terrorystycznych dokonywanych przez muzułmanów.

- Jarosław Kaczyński zarzšdza poprzez kryzys, on musi mieć wroga. Tym wrogiem byli uchodŸcy, Platforma (Obywatelska), i teraz majš być Żydzi - stwierdził były wicepremier w rzšdzie Jarosława Kaczyńskiego.

Tymczasem, według Giertycha, na całym konflikcie o nowelizację ustawy o IPN Polska "poniosła gigantyczne straty wizerunkowe na całym œwiecie", a "nasza dyplomacja nie istnieje".

- To co robi Jarosław Kaczyński na użytek zdobycia poparcia paru polskich antysemitów jest kolejnym elementem rozwalania naszego państwa, co obserwujemy każdego dnia - ubolewał Giertych.