Cimoszewicz: Wstyd mi za próbę ucieczki od prawdy

Jako Polak z zawstydzeniem odbieram próbę ucieczki od prawdy o tym, co działo się także niestety w wykonaniu Polski w czasie II wojny œwiatowej mówił były premier i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz

Były premier ocenił, że w znowelizowanej w pištek ustawie o IPN najbardziej kontrowersyjne sš trzy zapisy: wprowadzenie karalnoœci za używanie pojęcia "polskie obozy koncentracyjne", za przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu współodpowiedzialnoœci z czasów II wojny œwiatowej, trzeci: wprowadzenie karalnoœci za negowanie zbrodni nacjonalistów ukraińskich.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak mówił Cimoszewicz, każdy rozumny człowiek na œwiecie wie, że za Holokaust odpowiedzialni sš Niemcy. Ale także Polacy dopuszczali się "potwornych, obrzydliwych, ohydnych zbrodni na swoich sšsiadach".

Były szef MSZ mówił, że przez wiele lat usiłowano oszacować, ilu podczas wojny było szmalcowników. Różne wyniki różnych badań wskazujš, że było ich od 50 tysięcy do pół miliona. Każdš z tych liczb Cimoszewicz okreœlił jako "strasznš".

- Jako Polak z zawstydzeniem odbieram próbę ucieczki od prawdy o tym, co działo się także niestety w wykonaniu Polski w czasie II wojny œwiatowej - powiedział Włodzimierz Cimoszewicz.

Zauważył też, że po wejœciu w życie znowelizowanej ustawy taka rozmowa, jakš własnie odbywa w studiu TVN24, będzie ryzykowna.

- Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie i pan mnie jeszcze raz zaprosi na podobnš rozmowę, a ja powiem to, co dzisiaj powiedziałem, to jutro dwie, czy trzy organizacje społeczne spod znaku nieomalże swastyki złożš doniesienie do prokuratury i ta będzie mnie nękała - stwierdził Cimoszewicz.