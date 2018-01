"Nie wszystko stracone". Intelektualiści apelują w sprawie ustawy o IPN

Około 100 osób podpisało list w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. "Ustawodawca może jeszcze się cofnšć, o co goršco apelujemy" - przekazujš. Wœród sygnatariuszy sš artyœci, politycy i dziennikarze.

Pod listem podpisali się: Anne Applebaum, Timothy Garton Ash, Anna Barańczak, Maria Barcikowska, Witold Bereœ, Bogdan Białek, Anna Bikont, Yael Birenbaum, Halina Birenbaum, Jacek Bocheński, Teresa Bogucka, Krzysztof Burnetko, Anna Dodziuk, Barbara Engelking, Zofia Floriańczyk, Andrzej Friedman, Beata Fudalej, Jolanta Gałšzka-Friedman, Konstanty Gebert, Agnieszka Glińska, Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, Mikołaj Grynberg, Jan Hartman, Jan Hertrich-Woleński, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Maria Janion, Zofia Jankiewicz, Jacek Kleyff, Sergiusz Kowalski, Stanisław Krajewski, Maria Kruczkowska, Krystyna Krynicka, Ryszard Krynicki, Ireneusz Krzemiński, Joanna Kurczewska, Jacek Kurczewski, Jarosław Kurski, Aleksander Kwaœniewski, Andrzej Leder, Wojciech Lemański, Paweł Liberski, Barbara Mechowska-Kleyff, Edward Mitukiewicz, Krzysztof Niedałtowski, Przemysław Nowacki, Stanisław Obirek, Janusz Onyszkiewicz, Piotr Pacewicz, Monika Płatek, Masza Potocka, Stanisław Radwan, Shoshana Ronen, Jacek Różycki, Andrzej Rzepliński, Paula Sawicka, Dorota Segda, Radek Sikorski, Marek Siwiec, Jarosław Sławek, Aleksander Smolar, Kazimierz Sobolewski, Piotr Sommer, Krystyna Starczewska, Andrzej Stasiuk, Dariusz Stola, Joanna Szczęsna, Kazimiera Szczuka, Monika Sznajderman, Piotr Szwajcer, Paweł Œpiewak, Frank Telling-Saphar, Róża Thun, Olga Tokarczuk, Joanna Tokarska-Bakir, Aleksandra Trzaska, Mikołaj Trzaska, Magdalena Tulli, Grzegorz Turnau, Marian Turski, Piotr Wiœlicki, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Maja Zagajewska, Adam Zagajewski, Katarzyna Zimmerer, Jacek Żakowski

Pełna treœć listu:

My, niżej podpisani, zwracamy się do opinii publicznej powodowani troskš o stan relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Apelujemy o wyciszenie emocji w imię wspólnego dobra, jakim sš prawda i budowany od ćwierćwiecza dialog.

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, przyjęta 26 stycznia przez polski Sejm i skierowana do dalszej legislacji, przewiduje karę do trzech lat więzienia dla każdego, „kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialnoœć lub współodpowiedzialnoœć za popełnione przez III Rzeszę Niemieckš zbrodnie nazistowskie”.

Ten niefortunny zapis odbił się szerokim echem w Polsce i na œwiecie, budzšc liczne zastrzeżenia – logiczne, moralne i prawne. Dlaczego dyskusja o faktach historycznych ma się toczyć w asyœcie prokuratury i sšdu? Dlaczego ofiary i œwiadkowie Zagłady majš ważyć słowa, by nie podpaœć organom œcigania, i czy będzie odtšd czynem karalnym œwiadectwo ocalałego Żyda, który „bał się Polaków”? Dlaczego mamy spierać się nie na argumenty, lecz na paragrafy? Czy byłby to, zważmy, zakaz symetryczny do zakazu kłamstwa oœwięcimskiego? I skšd taryfa ulgowa dla wybranych zawodów – dlaczego za „antypolskie” opinie nie będš œcigani jedynie uczeni i artyœci? A dziennikarze? A nauczyciele? Gdzie ma leżeć granica między tolerowanš naukš i sztukš a karalnš publicystykš i kto ustalałby „fakty”, którym nie wolno się sprzeciwić?

Intencjš ustawodawcy była obrona dobrego imienia Polaków. To zrozumiałe. Gdy Polacy słyszš o „polskich obozach”, podejrzewajš, często na wyrost, że zarzuca im się zorganizowanie Auschwitz (Jan Karski pisał o „polskich obozach”, majšc na myœli „obozy zlokalizowane w Polsce”). Jednak ustawa idzie dalej – sugeruje niewinnoœć Polaków, tworzšc z nich jedyny w Europie naród bez skazy.

Nie tędy droga do odzyskania zbiorowej godnoœci. I nie wszystko stracone.

Ustawodawca może jeszcze się cofnšć, o co goršco apelujemy.