FAZ: Mateusz Morawiecki – „Anty-Macron z Polski”

Premier Mateusz Morawiecki jest polskim „Anty-Macronem”, którego poglšdy sš bliższe prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi niż prezydentowi Francji czy kanclerz Angeli Merkel – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Sven Astheimer autor opublikowanej w sobotę w FAZ sylwetki premiera, pisze, że Œwiatowe Forum Gospodarcze w Davos jest dla większoœci polityków PiS symbolem blichtru, którym pogardzajš, dlatego trudno sobie wyobrazić ich udział w spotkaniu w szwajcarskim kurorcie.

„Wyjštkiem jest człowiek, który stoi na czele polskiej władzy wykonawczej: Mateusz Morawiecki wie, jak należy się poruszać po œliskim szwajcarskim parkiecie” – pisze Astheimer.

Sukcesy Morawieckiego

FAZ przypomina, że Morawiecki w grudniu zmienił Beatę Szydło na stanowisku premiera, a wczeœniej był odpowiedzialny za gospodarkę i finanse. Jego zadaniem było znalezienie œrodków na sfinansowanie kosztownych reform socjalnych rzšdu PiS. „Jak dotychczas, wykonał to zadanie z brawurš: z tempem wzrostu blisko 4 proc. Polska należała w roku 2017 do najszybciej rozwijajšcych się krajów Europy” – ocenia dziennikarz FAZ”.

Tegoroczne prognozy dla Polski sš też wyœmienite – czytamy dalej. Przepowiednie, że polityka PiS wystraszy inwestorów, nie sprawdziły się, wręcz przeciwnie – pisze Astheimer.

Konflikt z Francjš

Zdaniem FAZ Polska ma obecnie najbardziej napięte stosunki z Francjš prezydenta Emmanuela Macrona. Forsujšc swój projekt zaostrzenia dyrektywy o delegowaniu pracowników, Macron wywołał niezadowolenie krajów Europy Œrodkowej – tłumaczy autor. W Warszawie tę propozycję uznano za próbę usunięcia polskich pracowników z zachodniego rynku pracy i pozbawienia młodszych członków UE przewagi, jakš stanowiš niższe koszty pracy – czytamy w komentarzu.

Nawišzujšc do wystšpienia polskiego premiera w Davos, Astheimer pisze, że Morawiecki „przystšpił do kontrataku” mówišc o krajach stosujšcych praktyki protekcjonistyczne. Celem Polski jest realizacja swobody usług, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjnoœci całej Unii i jest dobre dla wszystkich – utrzymywał premier w Davos.

FAZ dostrzega w słowach Morawieckiego „wyraŸny przytyk” pod adresem Macrona. Zdaniem dziennikarza Morawiecki „dolał jeszcze oliwy do ognia” zwracajšc uwagę, że Holandia, Dania i Norwegia popierajš jego stanowisko.

Budowana przez Donalda Tuska, gdy był premierem, oœ Paryż-Berlin-Warszawa „straciła ostatni człon” – podsumowuje FAZ.

„TrzeŸwy analityk” Morawiecki wie, jak funkcjonuje Europa – pisze Astheimer, wyliczajšc szereg wczeœniejszych funkcji zajmowanych przez obecnego premiera.

Morawiecki daleki romantycznej idealizacji UE

Zdaniem autora premier „wie lepiej niż inni, że Polska nie może sobie pozwolić na wyjœcie z UE”. Równoczeœnie jednak Morawiecki jest daleki od „romantycznego idealizowania” zjednoczonego kontynentu. W centrum swoich działań stawia korzyœci, jakie jego kraj może wycišgnšć z UE, w czym przypomina bardziej Donalda Trumpa niż Macrona czy niemieckš kanclerz Angelę Merkel.

Morawiecki udowodnił, że nieobca jest mu sztuka publicznej prowokacji. W dyskusji o krytykowanych reformach polskiego wymiaru sprawiedliwoœci argumentował, że Polacy postępujš tak, jak RFN po zjednoczeniu Niemiec z wieloma sędziami z NRD - czytamy w sylwetce premiera opublikowanej w sobotnim wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.