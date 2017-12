Putin wzywa Trumpa do "pragmatycznej współpracy"

"Rosyjsko-amerykański konstruktywny dialog jest szczególnie potrzebny do wzmacniania strategicznej stabilności na świecie oraz do znalezienia optymalnych odpowiedzi na globalne zagrożenia i wyzwania" - napisał rosyjski prezydent.

Według Putina rozwój relacji między USA a Rosją powinien opierać się na zasadzie równości i wzajemnym szacunku. "Pozwoliłoby to na postęp w rozwijaniu pragmatycznej współpracy w długoterminowej perspektywie" - dodał.

W połowie grudnia Putin zadzwonił do Trumpa, by podziękować mu za przekazane przez CIA informacje, które umożliwiły udaremnienie ataku terrorystycznego w Petersburgu.

