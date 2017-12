Admirał USA: Wojna atomowa blisko jak nigdy dotąd

Nigdy w dotychczasowej historii Korea Północna i USA nie były bliżej wojny atomowej - uważa emerytowany admirał US Navy, były przewodniczący Kolegium Przewodniczących Szefów Sztabów USA admirał Mike Mullen.

- Wydaje się, że negocjacje nie są obecnie opcją - dodał Mullen w rozmowie z ABC News.

- Jesteśmy obecnie, moim zdaniem, bliżej wojny atomowej z Koreą Północną, niż byliśmy kiedykolwiek wcześniej a ja nie widzę jak, nie widzę możliwości rozwiązania tego (kryzysu) metodami dyplomatycznymi w tym konkretnym momencie - dodał admirał Mullen.

Zdaniem admirała przyszłość zależy w dużej mierze od działań Chin, które są najbliższym sojusznikiem Korei Północnej. Prezydent Donald Trump prosił przywódców Państwa Środka o zwiększenie presji na reżim w Pjongjangu.

- Wydaje mi się, że prezydent Trump skłonił Chiny do bardziej zdecydowanych działań niż te podejmowane w przeszłości. Czy będą to kontynuować, by pomóc w rozwiązaniu (konfliktu), pozostaje otwartą kwestią - dodał Mullen.

W ubiegłą niedzielę szef MSZ Korei Północnej ocenił, że nałożenie na jego kraj przez RB ONZ nowych sankcji jest "aktem wojny".

W 2017 roku Korea Północna wykonała ponad 20 testów rakiet balistycznych. 3 września dokonała też detonacji bomby atomowej, która - zdaniem reżimu w Pjongjangu - była ładunkiem wodorowym.