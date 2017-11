Kalisz: PiS vs. Polska Razem w wyborach na prezydenta?

Piotr Kaleta z PiS, Grzegorz Sapiński z Polski Razem Jarosława Gowina, Dariusz Grodziński i Marzena Wozińska z PO, Karolina Pawliczak z SLD - to potencjalni kandydaci na prezydenta Kalisza.

Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński powiedział PAP, że jest naturalnym kandydatem na prezydenta miasta w najbliższych wyborach samorządowych. - Na pewno będę miał poparcie wicepremiera Jarosława Gowina, ale będziemy też budować miejski komitet wokół mojej osoby - podkreślił.

Nie potrafił powiedzieć, czy jego kandydatura zostanie zaakceptowana także przez PiS. - Szukam szerokiego poparcia, jestem w koalicji z radnymi PiS, z którymi współpracuje mi się bardzo dobrze i chciałbym, żebyśmy poszli w wyborach jako cały blok - dodał Sapiński.

Jak zaznaczył w sprawach ewentualnego poparcia jego kandydatury przez PiS rozmawia tylko z szefem partii w okręgu wyborczym kalisko-leszczyńskim, wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem. - Dotychczas nigdy nie mówił mi o kandydowaniu kogoś innego z PiS - podkreślił.

Tymczasem jako kandydat na prezydenta miasta z ramienia PiS pojawia się poseł Piotr Kaleta. Poseł powiedział PAP, że pisemnie poinformował prezesa Jarosława Kaczyńskiego o swojej gotowości do kandydowania na prezydenta Kalisza. - Jeżeli będzie taka wola kierownictwa partii, ja podejmuję to wyzwanie. Ale to nie jest jakiś przymus czy parcie - zaznaczył Kaleta. Pod pismem Kalety do prezesa PiS podpisali się posłowie PiS Joanna Lichocka i Jan Mosiński.

- Poparłem kandydaturę posła Piotra Kalety, bo uważam, że to jest dobry kandydat w sensie politycznym i należy mu się to za lojalność do partii. A "skoczków" nie będę popierał - zapowiedział Mosiński.

Sapiński poinformował, że będzie kandydował niezależnie od zmian w ordynacji wyborczej, polegającej na zakazie jednoczesnego kandydowania na radnego i prezydenta. - Jeżeli taka zmiana zostanie wprowadzona, to kaliski rynek wyborczy szybko się wyczyści - ocenił.

Od zmian w ordynacji wyborczej kandydowanie na prezydenta Kalisza uzależnia obecna wiceprezydent miasta Karolina Pawliczak z SLD. - Na razie jestem jedynym kandydatem z ramienia SLD, ale moja decyzja może ulec zmianie w zależności od zmian w ordynacji - powiedział PAP Pawliczak, wiceszefowa struktur krajowych Sojuszu.

W kaliskich strukturach PO wymienia się dwa nazwiska potencjalnych kandydatów na urząd prezydenta miasta. Mowa o radnym Dariuszu Grodzińskim, byłym wiceprezydencie Kalisza a obecnie szefie struktur miejskich PO oraz o Marzenie Wodzińskiej, członkini zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

- Rozmawialiśmy wielokrotnie ze sobą szczerze na ten temat i stwierdziliśmy, że ostateczne decyzje zapadną pod kątem pragmatyzmu wyborczego, czyli żeby skutecznie odbić kradzież miasta układowi SLD-PiS i Sapiński. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja pani marszałek będzie wspierać mnie albo odwrotnie, bo traktujemy to jako grę zespołową - powiedział PAP Grodziński.

Według Wodzińskiej, na razie nie ma decyzji partyjnej w tej sprawie. - Ale pracuję dla społeczeństwa i jeżeli zostanę wskazana jako kandydat to z honorem podejmę się tego wyzwania - zadeklarowała.