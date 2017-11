Jarosław Gowin: Chcemy zmiany akcentów

To porozumienie na rzecz wspierania polskich przedsiębiorców, na rzecz wspierania samorządności, na rzecz obrony chrześcijańskich korzeni Polski i Europy - tak wicepremier Jarosław Gowin wyjaśnia cel powołania nowego ugrupowania pod nazwą Porozumienie.

Rz: Jaki cel ma Porozumienie? Na rzecz czego powstała nowa formacja?

Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego: To porozumienie na rzecz wspierania polskich przedsiębiorców, na rzecz wspierania samorządności, na rzecz obrony chrześcijańskich korzeni Polski i Europy. To wzmocnienie obozu Zjednoczonej Prawicy, chociażby przez fakt, że w zapleczu eksperckim znajdzie się wielu wybitnych samorządowców, jak prezydenci Torunia Michał Zaleski czy Kielc - Wojciech Lubawski. Z drugiej strony chcemy doprowadzić w wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy do zmiany akcentów.

Rz: Czyli ma być więcej akcentów wolnościowych? Tylko jak wiarygodnie to łączyć z tym, że PiS stawia na programy socjalne?

Rzeczywiście nacisk na programy społeczne był wyróżnikiem pierwszych dwóch lat. W ramach Porozumienia uważamy, że nadchodzi pora, kiedy trzeba skoncentrować się na tym, by zarobić na te wszystkie - skądinąd słuszne - programy społeczne.

Rz: Dziś w konwencji uczestniczyło też wielu samorządowców. Jak wygladają rozmowy o kampani w ramach Zjednoczonej Prawicy?

Rozmowy są bardzo zaawansowane. Wydaje się przesądzone, że będziemy mieć wspólne listy do sejmików wojewódzkich oraz wspólnych kandydatów w większości miast prezydenckich. Na pewno prezydenci którzy pojawili się na naszej konwencji, nawet jeżeli część zachowa status bezpartyjnych mogą liczyć na poparcie Porozumienia. Nawet gdyby w tych miastach inne ugrupowania Zjednoczonej Prawicy wystawiły swoich kandydatów.

