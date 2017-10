Krzyż na pomniku Jana Pawła II. Burza w internecie

Politycy we Francji komentują decyzję o nakazie usunięcia krzyża z pomnika Jana Pawła II, który znajduje się w miejscowości Ploermel.

Premier Beata Szydło poinformowała w sobotę PAP, że jej rząd podejmie starania, by "ocalić od ocenzurowania" pomnik papieża Polaka. "Zaproponujemy przeniesienie go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej" – powiedziała. Inicjatywa premier to reakcja na środową decyzję Rady Stanu, najwyższego organu sądownictwa administracyjnego we Francji, która podtrzymała wyrok sądu niższej instancji, nakazujący usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła II. Zdaniem Rady, krzyż jest "ostentacyjnym symbolem religijnym", który "łamie zasadę świeckości państwa".

Decyzja Rady Stanu wywołała burzę wśród internautów we Francji. Głos zabrała Valerie Boyer, deputowana Partii Republikańskiej. "Kiedy nastąpi kres tego szaleństwa, mającego na celu wymazanie korzeni społeczeństwa francuskiego" - pytała na Twitterze.

Senator republikański Roger Karoutchi pytał, czy z miejsc publicznych, takich jak ulice i cmentarze, powinno się usuwać symbole religijne.

"Decyzja Rady Stanu jest elementem niszczenia korzeni naszej cywilizacji judeo-chrześcijańskiej" - ocenił wiceprzewodniczący skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Louis Aliot.

W obronie decyzji Rady Stanu stanął Jean-Louis Bianco, przewodniczący Obserwatorium do Spraw Świeckości. Jego zdaniem dostosowano się w tej sprawie do wprowadzonego w 1905 roku prawa o oddzieleniu państwa od Kościoła.

Pomnik w Ploermel

Spór "o krzyż" trwał od 2006 roku, kiedy monument został wzniesiony. Środowe postanowienie Rady Stanu, to potwierdzenie werdyktu sądu administracyjnego w Rennes z 2015 r., który powołał się na obowiązującą we Francji od 1905 r. ustawę o rozdziale Kościoła od państwa. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Na usunięcie krzyża władze Ploermel mają sześć miesięcy. Jeśli tego nie zrobią, cały pomnik będzie musiał zniknąć z przestrzeni publicznej.