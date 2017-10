Wąsik: korupcja nie ma barw politycznych

Najlepszym kontrolerem korupcji, oprócz CBA, będzie opinia publiczna - powiedział w telewizji wPolsce.pl zastępca koordynatora Mariusza Kamińskiego ds. służb specjalnych Maciej Wąsik pytany o ustawę o jawności życia publicznego.

Jak zapewnił "korupcja nie ma barw politycznych" a "swoi nie będą chronieni".

W poniedziałek 23 października minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik przedstawili projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projekt zakłada wzmocnienie przejrzystości państwa, poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych.

Wszystkie oświadczenia będą jawne i publikowane w BIP, poza oświadczeniami funkcjonariuszy służb. Rozszerzeniu ulegnie katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Przewiduje też obowiązek przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsiębiorstwach.

W rozmowie z telewizją wPolsce.pl Wąsik wyjaśnił, co w praktyce zmieni ustawa o jawności życia publicznego. "W tej chwili jest ok. pół miliona oświadczeń majątkowych; szacuje się, że (...) teraz 800 tys. osób w państwie będzie zobowiązanych do składania oświadczeń - powiedział. Jak dodał, nowa ustawa jest ustawą antykorupcyjną, która "zwiększy kontrolę opinii publicznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne".

"Spółki państwa będą wszystkie swoje umowy i rejestry umów przesyłać do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zarządy będą musiały mieć świadomość, że każdy wydatek, będzie oglądany przez funkcjonariuszy CBA i że będą wyciągane wnioski" - tłumaczył Wąsik. Jak dodał, jest przekonany, że "najlepszym kontrolerem zjawisk korupcyjnych, oprócz CBA będzie teraz opinia publiczna".

Dopytany, czy nie obawia się, że ustawa uderzy w osoby obecnie zarządzających finansami publicznymi, powiedział, że "korupcja nie ma barw politycznych, a "swoi nie będą chronieni". "Chcemy, żeby to był trwały długo funkcjonujący instrument, który da opinii publicznej i służbom, dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w państwie" - podkreślił. "Dysponowanie pieniędzmi publicznymi musi być na świeczniku" - podkreślił.

Jak tłumaczył, ustawa "wprowadza nową rzecz, której w Polsce do tej pory nie było". "Pierwszy raz wprowadzamy przepis, gdzie władze spółek samorządowych, komunalnych i skarbu państwa, będą musiały pokazać swoje majątki. Nie tylko władze głównych spółek, ale także władze spółek-córek, często też spółek-wnuczek" - tłumaczył. Jak dodał, będzie obowiązywał "nowy ujednolicony formularz oświadczeń majątkowych który będzie bardziej precyzyjny i jawny".

Jak mówił Wąsik, wprowadzone zostaną także dodatkowe zmiany. "Dotąd odpowiedzialność za korupcje ponosiły osoby fizyczne, np. pracownicy dużych koncernów, a za to, że koncern czerpał korzyści z działalności korupcyjną swoich pracowników, nigdy sam koncern nie ponosił żadnych konsekwencji. My teraz wprowadzamy przepisy, które pozwolą na to, żeby przedsiębiorstwa, które korzystały na korupcji, ponosiły za to konsekwencje" - dodał.

Dopytywany, czy są pieniądze na to, by zwiększyć zakres obowiązków funkcjonariuszom CBA, Wąsik przyznał, że budżet CBA na przyszły rok będzie zwiększony. "Mamy wystarczającą liczbę funkcjonariuszy, choć zwiększamy w przyszłym roku budżet CBA o kolejne 400 dodatkowych etatów; one będą w dużym stopniu przeznaczone na działalność w zakresie ścigania przestępstw Vatowskich, ale także (...) na badanie oświadczeń majątkowych - powiedział.

Resorty mają czas do 2 listopada, by przedstawić swoje opinie o przepisach, które mają wzmocnić transparentność państwa. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. 6 listopada odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi ws. projektu ustawy o jawności życia publicznego.