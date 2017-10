PSL chce 50000+ dla gmin na rocznicę niepodległości

Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego uważają, że obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości powinny być powszechne. W związku z tym chcą, aby każda gmina otrzymała na ich organizację 50 tys. zł z budżetu państwa na 2018 r. - zapowiedzieli złożenie poprawki w tej sprawie.

We wtorek politycy PSL - m.in. prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz ugrupowania Piotr Zgorzelski - złożyli wieńce i zapalili znicze przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie, w 72. rocznicę jego śmierci.

- To jest dla ludowców - ale myślę, że też dla nas wszystkich, Polaków - bardzo szczególny dzień, kiedy wspominamy wybitnego Polaka niosącego (...) pochodnię wolności, starającego się o państwo wolne, suwerenne, niepodległe. (Wspominamy) chłopa, który budował ruch ludowy - niosąc oświatę, niosąc świadomość, niosąc tę nadzieję na wolność i godność każdego człowieka - mówił na briefingu prasowym Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił prezes Stronnictwa, dla Witosa zawsze najważniejszym "drogowskazem" były te dwie wartości - wolna i niepodległa ojczyzna oraz godność jednostki.

Szef PSL przypomniał też, że 5 listopada w Wierzchosławicach odbędą się Zaduszki Witosowe, które - jak wskazał - rozpoczną ludowe obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w ich ramach zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia m.in. spotkania o charakterze naukowym i patriotycznym oraz budowanie pomników.

- Musimy dotrzeć z obchodami 100. lecia niepodległości do każdego z naszych rodaków, wszędzie gdzie to jest możliwe. To mają być powszechne obchody, czyli dla wszystkich, nie dla wybranych - podkreślił prezes PSL. - Będziemy przywracać Polsce braterstwo, będziemy budować wspólnotę, będziemy budować tożsamość i dumę narodową - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedział, że ludowcy zgłoszą poprawkę do projektu budżetu na 2018 r., zgodnie z którą każda gmina w Polsce otrzymałaby 50 tys. zł na obchody 100. lecia odzyskania niepodległości. - To jest 125 mln zł. Naprawdę można by te pieniądze przekazać i dobrze spożytkować - przekonywał szef PSL.

Kosiniak-Kamysz przypomniał również, że PSL należy do Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W pracach Komitetu udział biorą m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier.