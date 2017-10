Platforma Obywatelska w sobotę przyjmie nowy statut

Nowy statut i program na przyszłoroczne wybory samorządowe - to cele sobotniej konwencji PO w Łodzi. W listopadzie mają ruszyć wybory wewnętrzne w partii, a także prace nad szczegółowymi rozwiązaniami programowymi Platformy dla poszczególnych regionów Polski.

Na początku przyszłego roku ugrupowanie planuje zorganizować kolejny zjazd, poświęcony prezentacji kandydatów na prezydentów miast. Wówczas poznamy twarze kampanii Platformy m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, czy Krakowie. W części miast startować będą prawdopodobnie dotychczasowi, związani z PO prezydenci, jak Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, Krzysztof Żuk w Lublinie, Rafał Bruski w Bydgoszczy, a w Łodzi - Hanna Zdanowska.

Lider PO Grzegorz Schetyna podkreślał we wtorek w Kielcach, że sobota będzie ważnym dniem dla jego formacji. - Pokaże on jak ważny jest dla nas samorząd terytorialny, jak ważni są mieszkańcy i dobre z nimi relacje, jak ważne jest sensowne wykorzystanie środków europejskich i jak wielkie jest dzisiaj zagrożenie (...) dla podmiotowości "małych ojczyzn" – mówił Schetyna.

Powtórzył, że Platforma chce budować koalicję zjednoczonej opozycji. - Nie ma dzisiaj (innej) alternatywy dla złych rządów PiS, niż dobra współpraca tych, którzy są przeciwko centralizacji, są za samorządem, za demokracją i praworządnością - przekonywał.

Politycy PO wielokrotnie zapowiadali, że wśród postulatów ugrupowania na przyszłoroczne starcie o samorządy, mają się znaleźć te, dotyczące dalszej decentralizacji kraju. Platforma opowiada się m.in. za likwidacją urzędu wojewody i przekazaniem jego kompetencji organom władzy samorządowej - marszałkom województw i starostom. Chce także, by samorządy miały większy, niż obecnie, udział we wpływach z podatków PIT, CIT i VAT.

W sobotę przyjęty ma zostać także nowy statut, który - zdaniem polityków Platformy - będzie zawierał najbardziej demokratyczne rozwiązania, dotyczące funkcjonowania partii. - Żadna partia nie będzie miała tak powszechnego wyboru przedstawicieli do wszystkich organów władz - każdy członek Platformy będzie głosował na swoich przedstawicieli do różnych szczebli aparatu partyjnego - podkreślał w rozmowie z PAP skarbnik Platformy Mariusz Witczak.

Nowy statut ma zlikwidować m.in. funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Platformy, którą w 2010 roku stworzył dla Schetyny (wtedy sekretarza generalnego PO i marszałka Sejmu) ówczesny lider Platformy, premier Donald Tusk. Teraz - jak mówią politycy PO - Schetyna postanowił zlikwidować stanowisko pierwszego wiceszefa, m.in. po to, by pod koniec roku, kiedy będą zapadały decyzje o obsadzie kierownictwa PO, uniknąć sporów w tej sprawie.

Liczba wiceszefów ugrupowania (do pięciu) ma pozostać niezmieniona, choć cały zarząd się powiększy. Zgodnie z obecnym statutem, gremium to składa się z przewodniczącego PO, jego zastępców (w tym pierwszego wiceprzewodniczącego), szefa klubu parlamentarnego PO, sekretarza generalnego, skarbnika, 16 szefów regionów PO oraz do 5 członków wskazywanych przez Radę Krajową - władze Platformy chcą zwiększyć tę liczbę z 5 do 10 członków.

Nowy statut Platformy przewiduje też zmianę sposobu wyboru Rady Krajowej. Obecnie tworzą ją m.in. członkowie Zarządu Krajowego, szefowie regionów, należący do partii posłowie, senatorowie i europosłowie a także członkowie wybrani przez Konwencję w liczbie 120 osób. Władze Platformy chcą, by członków tych delegowały rady regionów. Ich liczba miałaby być zależna od liczebności struktur.

W nowym statucie utrzymane mają zostać wybory powszechne (głosują w nich wszyscy członkowie partii) przewodniczącego Platformy oraz przewodniczących struktur regionalnych i powiatowych Platformy.

W listopadzie mają ruszyć wybory nowych władz Platformy (poza przewodniczącym, któremu kadencja kończy się w 2020 r.). Najpierw wybrane mają zostać władze kół, później struktur powiatowych (np. miast) i regionalnych. W połowie grudnia zebrać ma się - w nowym składzie - Rada Krajowa PO, która wskaże z kolei (do pięciu) zastępców Grzegorza Schetyny, sekretarza generalnego i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Krajowego.

Na początku przyszłego roku Platforma planuje natomiast zwołać kolejną konwencję, gdzie przedstawi kandydatów na prezydentów miast. W Warszawie - jak sam przyznał we wtorek - zdeterminowany jest startować Rafał Trzaskowski, b. minister administracji i cyfryzacji (MAC) oraz b. wiceszef MSZ ds. europejskich, obecnie poseł i członek zarządu PO. Obecna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Niedawno zapowiedziała też, że nie będzie kandydować do zarządu PO, gdzie jest obecnie jedną z wiceprzewodniczących partii.

W Platformie wciąż nie ma decyzji, kogo wystawić w stolicy. Pojawiają się zapowiedzi zamówienia, jeszcze tej jesieni, sondażu, który wskazałby, która ze znanych twarzy, nie tylko z PO, miałaby największe szanse na objęcie władzy w stolicy. W tym kontekście padają nazwiska Trzaskowskiego, innego b. szefa MAC Andrzeja Halickiego, b. ministra sprawiedliwości Borysa Budki oraz posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz. Platforma nie przewiduje przy tym poparcia dla zdeklarowanego już kandydata Nowoczesnej Pawła Rabieja. Zdaniem polityków PO, nie ma on szans na zwycięstwo wyborcze w Warszawie.

Rabiej przedstawił w czwartek w Sejmie 5-punktowy plan, który - według niego - da opozycji zwycięstwo wyborcze w Warszawie. To - jak wyliczał - ustąpienie Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta stolicy i zawieszenie przez nią członkostwa w PO, stawienie się przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji, przedterminowe wybory włodarza Warszawy, w których wziąłby udział wspólny kandydat opozycji.

W Gdańsku PO rozważa wystawienie kogoś z dwójki młodych polityków swej partii - posłanki Agnieszki Pomaski lub europosła Jarosława Wałęsy. W Szczecinie również startować miałby poseł z pokolenia 40-latków - pod uwagę brani są m.in. poseł Sławomir Nitras i b. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jeśli chodzi o Kraków, to wymieniane jest m.in. nazwisko europosłanki Róży Thun, a w Toruniu - lidera kujawsko-pomorskiej PO, posła Tomasza Lenza. We Wrocławiu chęć startu zadeklarowała już kilka miesięcy temu posłanka, onkolog, prof. Alicja Chybicka.

Przyszłoroczne wybory samorządowe odbędą się prawdopodobnie późną jesienią 2018 roku.