Jaki: czyściciel kamienic, to obrazek jaki zostanie po PO w samorządach

Podczas konwencji PO w Łodzi zabrakło symbolu rządów Platformy w samorządach, czyli czyściciela kamienic, to obrazek jaki zostanie po rządach tej partii w samorządach - ocenił w sobotę wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Jaki podczas sobotniego briefingu prasowego przed siedzibą resortu sprawiedliwości, skrytykował też polityków Platformy, że - jak powiedział - na swojej konwencji samorządowej w Łodzi nie poruszali tematów ważnych dla lokalnych społeczności.

"To jest konwencja samorządowa? A on mówił (Grzegorz Schetyna - PAP) o euro, mówił o spółkach skarbu państwa, o OFE. Czy to jest konwencja samorządowa, czy to są tematy samorządowe, czy to jest zakres uprawnień samorządu? To pokazuje jak bardzo PO nie rozumie jednostek samorządu terytorialnego" - stwierdził wiceminister.

Polityk nazwał też konwencję PO "wielką porażką". "Ci ludzie chcą mówić o samorządach, a nie potrafią się rozliczyć z najbardziej haniebnego procederu III Rzeczpospolitej, to znaczy z czyszczenia kamienic - procederu, który rozwinął się właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej" - powiedział i dodał, że w Łodzi "zabrakło symbolu rządów Platformy w samorządach, czyli czyściciela kamienic".

"Czyszczenie kamienic to jest ten obrazek, który zostanie po samorządowych rządzach PO i do tego również nie było żadnego odniesienia (...) Nowe hasło PO, to nie jest wcale +totalna opozycja+, to nie jest wcale +totalna propozycja+, tylko to jest +totalny wstyd+. Pan Grzegorz Schetyna dlatego opowiadał o euro, dlatego opowiadał o aborcji, z taką charyzmą czyściciela kamienic - właśnie dlatego, że wstydzi się tych rządów" - podkreślił.