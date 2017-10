Arłukowicz o sytuacji w PiS: Ta rodzina jest patologiczna

- Panowie dyskutują jak bardzo łamać konstytucję - mówił w Śniadaniu Radia Zet były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Poseł Platformy Obywatelskiej zapowiedział też, że osoby piszące niekonstytucyjne ustawy staną za to przed Trybunałem Stanu.

Arłukowicz odniósł się do piątkowego spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą (spotkanie dotyczyło ustaw reformujących sądownictwo) oraz konferencji Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, na którym liderzy Zjednoczonej Prawicy przekonywali o jedności w obozie "dobrej zmiany".

Prezydencki minister Andrzej Dera podkreślił, że w obozie Zjednoczonej Prawicy panuje pełna jedność, a prezydent "jest w obozie, który zmienia Polskę" i "jest pozytywnie oceniany przez Polaków". - Nikt po dwóch latach sprawowania władzy nie miał takich notowań. Władza się nie zużywa - mówił.

Spór wokół ustaw reformujących sądownictwo Dera nazwał "różnicą zdań w rodzinie". - Są różne zdania w rodzinie, ale istota polega na tym, że w rodzinie się rozmawia, ustala stanowisko. Niedługo je poznamy - dodał. Kiedy? - PiS przeanalizuje zastrzeżenia prezydenta i w niedługim czasie dojdzie do ostatniego zapewne spotkania i już nic nie będzie stało na przeszkodzie, by ustawy zostały przez parlament przyjęte - wyjaśnił. Zaznaczył, że projekt jest autorstwa prezydenta, więc zmiany w nim muszą mieć akceptację Andrzeja Dudy.

- Priorytetem jest usprawnienie polskiego sądownictwa. Zastrzeżenia dotyczą szczegółów, ale nie po to są rozmowy w rodzinie, by publicznie nad nią dyskutować - mówił z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Komentując te słowa Arłukowicz stwierdził, że jeśli rozmowy toczą się w rodzinie to jest to "patologiczna, przemocowa rodzina". Według posła PO Kaczyński będzie prowadził negocjacje z prezydentem tak długo, aż prezydent "uklęknie przed nim i pokaja się" za to, że zawetował projekty autorstwa PiS.

Ministra Derę Arłukowicz przekonywał, że Kaczyński "nie odpuści" Pałacowi Prezydenckiemu. - Prezydent powinien wyjść i powiedzieć, że jest przeciw łamaniu konstytucji - podkreślił.

Z kolei Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej stwierdziła, że "PiS jest szczęśliwy, bo zajmuje się sam sobą". Spotkania Kaczyńskiego z Dudą Lubnauer nazwała "sitcomem".