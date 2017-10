Łapiński: Czekamy, czy PiS wycofa się z poprawek

Prezydent Andrzej Duda zgłosił dwa projekty ustaw - o SN i KRS - i cały czas ma nadzieję, że oba będą procedowane - mówił w Radiu Plus rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Dodał, że ostateczna decyzja należy do parlamentu.

W piątek prezydent Andrzeja Duda spotkał się po raz czwarty z liderem PiS z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa była poświęcona zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Podczas dwugodzinnej rozmowy prezydent przekazał liderowi Prawa i Sprawiedliwości na piśmie swoje uwagi dotyczące propozycji PiS do jego projektów o KRS i SN.

Łapiński był pytany, czy wchodzi w grę takie porozumienie między prezydentem, a PiS w sprawie ustaw sądowych, że uchwalona zostanie jedynie ustawa o Sądzie Najwyższym, a ustawa o KRS, w sprawie której są największe różnice zdań - na razie nie. - Prezydent zgłosił dwie ustawy i ma nadzieję, że te dwie ustawy będą procedowane - powiedział minister. Jak dodał, to, które ustawy będą przyjmowane, "to jest decyzja Sejmu". - W tej chwili trwają rozmowy na temat dwóch ustaw, które zgłosił prezydent i tego się trzymajmy, że jest chęć przeprowadzenia tych dwóch ustaw przez parlament - mówił rzecznik prezydenta.



Łapiński powtórzył, że w sprawie ustawy o KRS "prezydent zgłosił pewne zastrzeżenia do niektórych poprawek zgłoszonych przez PiS". - Czekamy teraz na odpowiedź PiS, na ile jest w stanie wycofać się z poprawek, do których prezydent ma zastrzeżenia - zaznaczył Łapiński.

Odnosząc się do piątkowego spotkania Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim rzecznik prezydenta podkreślił, że osobiste powitanie prezesa PiS przez prezydenta w Belwederze "nie było niczym nowym". - Gdybyśmy może szerzej, wcześniej te drzwi otwierali, to byście państwo widzieli, że to zazwyczaj tak się odbywało, że przed drzwiami pana prezesa witał minister Krzysztof Szczerski, a pan prezydent w środku. Nigdy ze strony pana prezesa nie były formułowane jakieś wątpliwości co do tego - wyjaśnił rzecznik.

Prezydent pod koniec września zaprezentował własne projekty ustaw o KRS i SN - dwa miesiące po tym, jak zawetował dwie ustawy przygotowane przez rząd i PiS. Prezydent otrzymał poprawki PiS, ale nie ujawniono ani ich treści, ani uwag prezydenta do nich.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, stworzenie w SN Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania.

Prezydent chce wprowadzenia procedury skargi nadzwyczajnej do SN - wnosiłoby się ją do 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona we wszystkich sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS - sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady - sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP).

Sejm wybierałby nowych członków KRS - sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję - chce prezydent. W przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS - sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów - zakłada projekt.