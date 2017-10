Opozycja: Polski parlament staje się parlamentem niemym

Posłowie PO, Nowoczesnej i UED zarzucają marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu, że nie pozwala przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, czy fundacji wchodzić do Sejmu, by uczestniczyli w posiedzeniach parlamentarnego zespołu ds. monitorowania przestrzegania praw człowieka i obywatela.

Na czwartkowej konferencji prasowej parlamentarnego zespołu ds. monitorowania przestrzegania praw człowieka i obywatela, jego przedstawiciele poinformowali, że obrady zespołu musiały odbyć się poza gmachem Sejmu ponieważ decyzją marszałka Kuchcińskiego strona społeczna nie została wpuszczona na to spotkanie.

Według Mirosław Suchonia (Nowoczesna) prawa człowieka i obywatela zwłaszcza w obszarze wolności zgromadzeń są coraz częściej naruszane. - W związku z tym, tak bardzo istotne jest to, abyśmy o tych sprawach dyskutowali. I po to powstał ten zespół, żeby o tym dyskutować, żeby monitorować, czy prawa człowieka, prawa obywatela są w Polsce przestrzegane - zaznaczył poseł Nowoczesnej.

- Niezrozumiała decyzja marszałka Kuchcińskiego, który zabronił stronie społecznej brać udział w zgromadzeniach zespołu nie zatrzyma nas - oświadczył Suchoń. Zaapelował do marszałka Sejmu, aby dopuszczał stronę społeczną do obrad zespołu.

Zdaniem Moniki Wielichowskiej(PO) od początku swojego urzędowania marszałek Kuchciński łamie regulamin Sejmu. - Nasz polski parlament powoli staje się parlamentem niemym. My parlamentarzyści jesteśmy ograniczani w swoich wystąpieniach. Marszałek łamiąc regulamin Sejmu odbiera nam głos. Zrzuca nas z mównicy, lub nie pozwala w ogóle na mównicę dotrzeć - podkreśliła posłanka PO.

W jej ocenie władza ogranicza opinii publicznej dostęp do parlamentu. - My parlamentarzyści często godzinami jesteśmy w biurze przepustek, żeby swoich gości móc wpuścić do parlamentu. Często nam się to nie udaje. Jeśli zajdzie taka potrzeba rzeczywiście będziemy spotykać się przed parlamentem. Będziemy spotykać się w siedzibach stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, czy fundacji - zapowiedziała Wielichowska.

Według Jacka Protasiewicza (UED) z raportu jednej organizacji jaką są Obywatele RP wynika, że prowadzonych jest 800 postępowań przeciwko członkom tej organizacji.

- A skala nałożonych kar pieniężnych dzisiaj w postaci wymierzonych mandatów to już jest blisko pół miliona złotych. Tak wyglądają działania aparatu państwowego wobec osób, które chcą korzystać z jednego z fundamentalnych praw obywatelskich - prawa do zgromadzeń publicznych - podkreślił Protasiewicz.