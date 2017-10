Spór o deklarację premier Szydło w sprawie pomnika JPII we Francji

Premier Beata Szydło ws. pomnika we Francji zareagowała tak, jak powinien zareagować premier ojczyzny Jana Pawła II - ocenił sekretarz stanu w KPRM Paweł Szefernaker. Według PO, propozycja Szydło ws. pomnika jest przedwczesna a w ocenie PSL - to niepotrzebne "wyciąganie armaty".

Premier Szydło przekazała w sobotę PAP, że rząd podejmie starania, by "ocalić od ocenzurowania" pomnik papieża Jana Pawła II we Francji. "Zaproponujemy przeniesienie go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej" – poinformowała. To reakcja na decyzję Rady Stanu, najwyższego organu sądownictwa administracyjnego we Francji, która podtrzymała wyrok sądu niższej instancji, nakazujący usunięcie krzyża z pomnika papieża.

Sekretarz stanu w KPRM Paweł Szefernaker ocenił w niedzielę w TVP Info, że "dumny polski premier, polskiego narodu, zareagował tak jak powinien, tak jak powinien zareagować premier ojczyzny Jana Pawła II". Zwrócił uwagę na słowa prezydenta USA Donalda Trupa, który uznał, że Polska jest symbolem nadziei i gotowości, żeby bronić europejskiej cywilizacji.

"Żyjemy w czasach, w których trwa wojna cywilizacji. Odejście od cywilizacji europejskiej, stworzy pole do przyjścia wartości, które na co dzień w krajach Europy Zachodniej, terroryzują codzienne życie mieszkańców Europy Zachodniej. I nie ma na to zgody polskiego premiera i polskiego rządu" – podkreślił Szefernaker.

Poseł Robert Kropiwnicki (PO) pytany, co sądzi o interwencji premier Szydło, odpowiedział, że jego zdaniem "jest ona przedwczesna". "To jest przedwczesna propozycja, bardziej na użytek polityki wewnętrznej, zupełnie niepotrzebnie. Zaraz pójdzie to w tę stronę, że będziemy pouczać Francuzów, jak powinny wyglądać pomniki. Uważam, ze trzeba poczekać na to, co się u nich tak naprawdę wydarzy. Tam jest silne - wygląda na to - środowisko, które będzie broniło tego krzyża i tego pomnika" – zaznaczył.

Zdaniem Pawła Rabieja (Nowoczesna), konfliktu by nie byłoby, gdyby pomnik stał w przestrzeni prywatnej albo religijnej - gdzie krzyż jest dozwolony a nie w przestrzeni publicznej. "Francja jest laicką, świecką republiką, wiem, że trudno to sobie w Polsce wyobrazić, że możemy mieć świeckie państwo, którego zasady i reguły ustalają, że w przestrzeni publicznej (...) istnieją bardzo konkretne zasady dotyczące tego, co w niej można zamieszczać, a co nie" – powiedział Rabiej.

W ocenie Pawła Bejdy (PSL), sytuacja jest "niewyobrażalna". Przekonywał, że w Polsce na pewno znajdzie się miejsce dla pomnika - jeżeli taka będzie wola i zgoda Francuzów. "Widzę dwulicowość Francji, widzę przyzwolenie na elementy muzułmańskie, elementy wiary muzułmańskiej, natomiast komuś przeszkadza krzyż, dla mnie jest to skandaliczne" – podkreślił.

Jak ocenił, interwencja premier w tej sprawie, to jest jednak niepotrzebne "wyciąganie armaty", ponieważ - jego zdaniem - powinny reagować służby dyplomatyczne i ambasada Polski we Francji.

Posłanka Elżbieta Zielińska (Kukiz'15) wyraziła nadzieję, że pomnik zostanie we Francji, ponieważ - jak przekonywała - tam jest najbardziej potrzebny. "Rzeczywiście w tym momencie jest tak, że symbole muzułmańskie są pod ochroną, także pod ochroną politycznej poprawności, a (z drugiej strony) krzyż jest niszczony, są burzone kościoły, katedry. Urządza się w nich baseny, galerie handlowe, więc to jest taka powolna degradacja tego fundamentu chrześcijańskiego we Francji" – oceniła posłanka Kukiz'15.