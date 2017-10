Kantar Public: PiS - 41 proc., PO - 18 proc., Kukiz'15 - 8 proc., SLD - 7 proc.

W październiku na PiS zagłosowałoby 41 proc. badanych, deklarujących udział w wyborach. PO otrzymałaby 18 proc. poparcie, Kukiz'15 - 8 proc., SLD - 7 proc. Nowoczesna i PSL otrzymałyby po 5 proc. poparcia - wynika z sondażu Kantar Public.

Partia Razem i Wolność otrzymałaby po 2 proc. głosów.

Od czasu poprzedniego, wrześniowego sondażu Kantar Public, o 3 punkty proc. wzrosły notowania PiS. To najlepszy wynik rządzącego ugrupowania od grudnia ubiegłego roku.

Wzrost poparcia zarejestrowały także Platforma Obywatelska (o 2 punkty proc.), PSL (o 1 punkt proc.) i SLD (o 3 punkty proc.).

Spadły notowania Kukiz'15 (o 1 punkt proc.), Nowoczesnej (o 3 punkty proc.) i Partii Razem (o 1 punkt proc.). W październiku nie zmienił się natomiast odsetek badanych deklarujących poparcie dla partii Wolność.

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 12 proc. badanych - o 4 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu - nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie.

Zdaniem ekspertki Kantar Public Urszuli Krassowskiej na szczególną uwagę zasługują wyniki Nowoczesnej i SLD. W pierwszym przypadku - wskazała - mogą one wskazywać, że ugrupowanie kierowane przez Ryszarda Petru "potrzebuje wyraźnego przekazu skierowanego do potencjalnych wyborców"; w drugim - na to, iż "+budzi się ze snu+ elektorat lewicowy".

27 proc. badanych zdecydowanie, a 35 proc. z wahaniem, potwierdziła gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbyć w najbliższą niedzielę. 14 proc. ankietowanych na pewno by nie poszło na głosowanie, a 13 proc. zadeklarowało, że raczej nie zagłosowałoby w wyborach. 11 proc. Polaków wahało się czy iść, czy nie iść do głosowania i udzieliło odpowiedzi „jeszcze nie wiem”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-11 października 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1019 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.