Mucha: Prezydent nie wyklucza, że zaangażuje się w spór między rządem a rezydentami

Prezydent Andrzej Duda nie wyklucza, że zaangażuje się w spór między rządem a lekarzami rezydentami, natomiast liczy na to, że uda się osiągnąć porozumienie – powiedział w Poznaniu zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. „Pan prezydent ten spór oczywiście monitoruje” - dodał.

„Prezydent Andrzej Duda nie wyklucza tego, że może na pewnym etapie się zaangażować, natomiast liczy na to, że uda się osiągnąć porozumienie” – zaznaczył w poniedziałek Mucha.

Jego zdaniem kwestia osiągnięcia porozumienia to przede wszystkim kompetencja polskiego rządu i ministerstwa zdrowia. „Prezydent liczy na to, że ta dyskusja, która będzie prowadzona na forum rządowym, przedstawicieli rządu z lekarzami rezydentami, doprowadzi do wypracowania pewnego kompromisu” - podkreślił wiceszef Kancelarii.

Zaznaczył jednak, że problematyka ochrony zdrowia, niejako przy okazji protestu rezydentów, powinna być rozpatrywana szerzej, „w kontekście w ogóle sytuacji zawodów medycznych”.

„Takim forum do współdziałania czy rozmowy można wskazywać Radę Dialogu Społecznego. Można także widzieć jeszcze wiele elementów, które są do wykorzystania, jeśli chodzi o współdziałanie” – podkreślił Mucha.

Jak dodał, w odniesieniu do głównego postulatu rezydentów, czyli zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, „przede wszystkim jest to kwestia aktywności polskiego rządu”.

Minister Mucha pytany przez dziennikarzy, czy on sam osobiście popiera postulaty lekarzy, odpowiedział, że popiera „kwestię rozsądnej refleksji na temat w ogóle problemów służby zdrowia”.

„Nie ulega też wątpliwości, że lekarze rezydenci mają rację, i to popiera prezydent Rzeczpospolitej, co do kwestii wzrostu nakładów, jeżeli chodzi o perspektywę także wielkości PKB i dochodzenia do wielkości 6 proc. - to bardzo wyraźnie jest wskazywane” – dodał minister.

„Ale trzeba zwrócić uwagę, że to jest sytuacja nie tylko lekarzy rezydentów, ale także dyskusji różnych zawodów, które dzisiaj są zaangażowane w sprawy służby zdrowia. Także z perspektywy sanitariuszy, pielęgniarek, położnych, lekarzy, którzy już mają specjalizację. Czyli ta dyskusja musi być dyskusją racjonalną. Ona musi dotyczyć tych spraw w kontekście zabezpieczenia także obywateli i uwzględnienia słusznych interesów podnoszonych przez protestujących” – dodał Mucha.

Lekarze rezydenci protestują od 2 października; część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W poniedziałek poinformowali, że domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 r. oraz powołania zespołu, który zająłby się analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Obecnie domagają się natychmiastowego podwyższenia swoich wynagrodzeń do 1,05 średniej krajowej.

W poniedziałek Porozumienie Zawodów Medycznych poinformowało także, że przejmuje protest głodowy rezydentów i przekształca w protest głodowy PZM w całym kraju. PZM tworzy kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia.