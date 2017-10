PSL wystartuje w wyborach pod własnym szyldem

W wyborach do sejmików województw Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie pod własnym szyldem - zapowiedział prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Zastrzegł, że możliwi są wspólni kandydaci na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

- Przygotowujemy się do wyborów samorządowych jako PSL. Do sejmików wojewódzkich idziemy pod szyldem zielonej koniczynki. Możliwe są natomiast koalicje i współpraca w wyłanianiu kandydatów na prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. Wiem, że tak będzie m.in. w Zgierzu, gdzie podjęto inicjatywę, żeby łączyć od prawa do lewa różne środowiska – powiedział Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej konferencji prasowej w Zgierzu w województwie łódzkim.

Jak dodał, niezależnie od tego, jaka będzie ordynacja wyborcza, PSL będzie szukało wspólnych dobrych gospodarzy samorządów. - Wybory na prezydentów miast, burmistrzów, czy wójtów są mniej polityczne. To ma być wybór dobrego gospodarza, najlepszego z możliwych. Inny charakter mają wybory do sejmików, bo są to wybory o większym znaczeniu politycznym i w nich chcemy zachować swoją podmiotowość – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Przyznał, że liczy na dobry wynik w woj. łódzkim, który pozwoli zrealizować program ugrupowania m.in. w zakresie polityki zdrowotnej, senioralnej i edukacyjnej. Wskazał, że wierzy w prezesa PSL w Łódzkiem Dariusza Klimczaka, bo to jeden z najmłodszych szefów wojewódzkich stronnictwa i spośród większości partii. - My tej zmiany pokoleniowej już dokonaliśmy, ale nie mogą jej dokonać inne partie – zaznaczył.

Lider PSL gościł w czwartek w Zgierzu z okazji inauguracji Programu Polityki Senioralnej w tym powiecie. Jak tłumaczył starosta zgierski Bogdan Jarota polega on na działaniach dotyczących aktywizacji i rozwoju osób 60+ w sferze społeczno-kulturalnej, edukacyjnej, zawodowej oraz zdrowotnej, a także wspieraniu inwestycji, w tym m.in. budowy powstającego na terenie powiatu hospicjum.