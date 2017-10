W piątek spotkanie Jarosław Kaczyński - Andrzej Duda

W piątek po południu odbędzie się kolejne spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim ws. reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent ma przedstawić swoją opinię na temat poprawek PiS do jego projektów ustaw o SN i KRS .

Poprawki PiS do swoich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent otrzymał w ubiegłym tygodniu. Treść poprawek nie jest dokładnie znana - wiadomo, że dotyczą m.in. rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał (jak proponuje prezydent) większością trzech piątych głosów wybrać członków KRS-sędziów.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w ostatnich dniach, że prezydent Duda jest otwarty na kompromis dotyczący reformy sądownictwa. Ale - podkreślił - na warunkach, które są dla niego kluczowe dla powodzenia tej reformy. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński pytany niedawno w Radiu Zet, czy propozycje poprawek "zadowalają" prezydenta powiedział: - Tę ocenę pan prezydent przekaże osobiście panu prezesowi w piątek na spotkaniu.



Wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik ds. referendum konstytucyjnego Paweł Mucha, wyraził przekonanie, że możliwe jest osiągnięcie porozumienia ws. projektów o KRS i SN. Dodał, że propozycje PiS były analizowane w Biurze Prawa i Ustroju, pod nadzorem pani minister Anny Surówki-Pasek i bezpośrednio przez prezydenta Andrzeja Dudę. - Jestem przekonany, że możliwe jest osiągnięcie porozumienia w tym zakresie - dodał.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.