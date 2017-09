USA: Sąd blokuje antyimigracyjne prawo

Jak przekonać szefa do awansu?

Decyzja sędziego federalnego, Orlando Garcii jest kolejną porażką administracji prezydenta Donalda Trumpa podejmującej próby ukarania tzw. miast azylowych, czyli takich, których władze odmawiają wypełniania federalnego prawa imigracyjnego i nie wydają służbom celno-imigracyjnym (ICE, Immigration and Customs Enforcement) osób nielegalnie przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych, nawet, jeśli osoby te przebywają w miejskich aresztach w oczekiwaniu na rozprawę sądową. Wśród miast azylowych znajdują się największe amerykańskie metropolie, w tym – Nowy Jork, Boston, Los Angeles i San Francisco. Funkcjonariusze wydziałów policji w tych miastach nie są zobowiązani do sprawdzenia statusu imigracyjnego osób zatrzymanych nawet za poważne przestępstwa.

Prezydent Donald Trump w rozporządzeniu wykonawczym wydanym w styczniu, zapowiadał ukaranie władz miast azylowych m.in. poprzez odebranie im funduszy federalnych. Sędzia federalny w Teksasie czasowo wstrzymał w czwartek wejście tego rozporządzenia Trumpa w życie, argumentując, iż jest ono "zbyt ogólnikowe".

Nowe prawo stanu Teksas, które miało obowiązywać od piątku, przewidywało pod sankcją kary m.in. wprowadzenie obowiązku sprawdzenia przez funkcjonariuszy stanowych, miejskich i lokalnych wydziałów policji statusu imigracyjnego każdej zatrzymanej osoby. W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność pobytu osoby zatrzymanej przez policję w stanie Teksas, osoba taka automatycznie zostałaby przekazana służbom imigracyjno-celnym. Obecnie policja, a także inne służby odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, mogą, ale – nie muszą sprawdzić czy zatrzymana osoba przebywa legalnie w Stanach Zjednoczonych.

Sędzia Orlando Garcia, mianowany na stanowisko sędziego federalnego przez prezydenta Billa Clintona, w swym 94-stronnicowym uzasadnieniu decyzji o tymczasowym zablokowaniu wejścia w życie tej ustawy stanu Teksas, stwierdził, że niektóre jej zapisy są sprzeczne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych.

W opinii sędziego "doświadczenia wielu miast i miasteczek przyniosły przytłaczające i dobitne dowody", że współpraca władz lokalnych z funkcjonariuszami federalnego urzędu imigracyjnego "prowadzi do erozji zaufania do władz, przez co wiele społeczności i dzielnic takich miast staje się mniej bezpiecznych". Dodatkowo, jak podkreśla Orlando Garcia, współpraca władz lokalnych z urzędem imigracyjnym w deportowaniu nielegalnych imigrantów, "ma negatywny wpływ na gospodarkę stanu".

Republikański gubernator stanu Teksas, Greg Abbott, zapowiedział natychmiastowe złożenie odwołania od decyzji sędziego Garcii. Decyzja ta - jak stwierdził gubernator Abbott, który kieruje operacją ratunkową po katastrofalnym dla stanu ataku huraganu Harvey – "osłabia bezpieczeństwo stanu Teksas".