Węgry: Rząd sfinansuje więcej zabiegów in vitro

Balog oświadczył, że zmiana będzie polegać na tym, iż państwo będzie wspierać finansowo nie tylko do pięciu zabiegów in vitro w przypadku pierwszego dziecka, ale także – jeśli któraś z pięciu prób zakończyła się powodzeniem – do czterech zabiegów w przypadku każdego kolejnego dziecka.

Minister poinformował, że rząd szanuje decyzje obywateli dotyczące ich życia prywatnego, ale trzeba pomagać parom, które chciałyby mieć dzieci. Jak podkreślił, 20 proc. par w wieku rozrodczym walczy z bezpłodnością. Balog wyraził nadzieję, że dzięki poszerzeniu programu in vitro w ciągu 2-3 lat może się podwoić liczba zabiegów, co znacznie zwiększy liczbę rodzących się dzieci. Jak dodał, poszerzenie programu będzie kosztować 2-3 mld forintów (6,5-9,8 mln euro). Obecnie roczny budżet na wspieranie zabiegów in vitro wynosi ok. 2,5 mld forintów (8,2 mln euro).

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier biskup Andras Veres uznał niedawno jakąkolwiek formę programu in vitro za nie do przyjęcia, zaś uczestniczenie w nim za grzech. Podkreślił, że Kościół katolicki jednoznacznie opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnego końca, a problem z programem in vitro polega na tym, iż w jego ramach życie powstaje nie poprzez naturalny kontakt mężczyzny i kobiety, a w dodatku dochodzi do większej liczby zapłodnień i embriony „zamraża się i magazynuje, albo niszczy”.

Wiceminister do spraw zasobów ludzkich Bence Retvari oznajmił pod koniec lipca, że od 2010 roku wykonano na Węgrzech 41 050 finansowanych ze środków publicznych zapłodnień in vitro, z czego ponad jedna piąta (prawie 9 tys.) była udana.

Według Retvariego, od 2010 roku finansowanie publiczne sztucznego zapłodnienia wyniosło około 14,4 mld forintów (47,3 mln euro), ale w sumę tę nie wlicza się wydatków na dofinansowanie leków.

Na Węgrzech spada liczba ludności. Pod koniec 2016 roku wynosiła ona 9,8 mln, podczas gdy jeszcze w 2005 roku było to 10,1 mln. Ponad połowę noworodków rodzą kobiety w wieku 30 lat lub późniejszym. Węgierki coraz częściej decydują się na ciążę w wieku starszym niż 35-40 lat.