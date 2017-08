May: Wielka Brytania i Japonia za szybszym nakładaniem sankcji na Koreę Płn.

- Premier Abe i ja porozumieliśmy się w sprawie kontynuowania współpracy, także z innymi partnerami na arenie międzynarodowej, w celu nasilania presji na Koreę Północną, w tym poprzez przyspieszenie realizowania sankcji - oświadczyła szefowa brytyjskiego rządu na wspólnej konferencji prasowej w Tokio.

Oboje przywódcy zaapelowali do Chin, by zaczęły odgrywać większą rolę w nakłanianiu Korei Płn. do porzucenia prac nad programem atomowym. Chiny mają możliwość wywierania presji na władze w Pjongjangu i "powinniśmy zachęcać Chiny do skorzystania z tej możliwości" - powiedziała May.

Najnowszą, przeprowadzoną we wtorek północnokoreańską próbę rakietową Abe nazwał "bezprecedensowym i oburzającym działaniem".

May, która od środy przebywa w Japonii z trzydniową wizytą, wcześniej w czwartek spotkała się z przedstawicielami japońskiego biznesu, zapewniając ich, że w obliczu Brexitu zamierza wynieść stosunki handlowe i inwestycyjne między Wielką Brytanią a Japonią "na całkowicie nowy poziom".

Podkreśliła, że obecnie trwa okres kluczowy dla przyszłości jej kraju, oraz że niewiele jest regionów świata, z którymi można byłoby pogłębiać relacje handlowe w równym stopniu, co z Japonią.

Wcześniej brytyjska premier wizytowała okręt wojenny Izumo w bazie morskiej Yokosuka na południe od Tokio, w towarzystwie japońskiego ministra obrony Itsunoriego Onodery. - Moja wizyta to sygnał zacieśniającej się współpracy i partnerstwa, jakie łączą nas w kwestiach obronnych - podkreśliła.

Później brytyjska premier wzięła udział w spotkaniu japońskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Korea Północna wystrzeliła we wtorek rakietę balistyczną, która przeleciała nad japońską wyspą Hokkaido i spadła do Oceanu Spokojnego. Według USA mógł to być pocisk KN-17, znany także pod nazwą Hwasong-12 (Mars-12), o maksymalnym zasięgu szacowanym na 3,7 tys. do 6 tys. km.