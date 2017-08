Korea Północna: Kim Dzong Un uczcił wystrzelenie rakiety serią znaczków

Jak przekonać szefa do awansu?

W lipcu Korea Północna przeprowadziła dwa testy rakiet międzykontynentalnych (pierwszą 4 lipca, w dniu święta niepodległości USA). Były to rakiety typu Hwasong-14, które - według Korei Północnej - mogłyby dosięgnąć terytorium USA.

Teraz Korea Północna postanowiła upamiętnić drugi z tych testów serią pamiątkowych znaczków, które zaprezentowała północnokoreańska agencja informacyjna KCNA.

Na jednym ze znaczków widać klaszczącego Kim Dzong Una otoczonego wiwatującymi żołnierzami. Na znaczku widać też moment odpalenia rakiety.

Kolejny znaczek pokazuje rakietę w locie. Na znaczku czytamy, że osiągnęła ona wysokość 3724,9 m.

Na trzecim widać lecącą rakietę na tle mapy świata.

Przed kilkoma dniami Korea Północna dokonała kolejnej próby rakietowej - wystrzelona przez Pjongjang rakieta przeleciała nad drugą co do wielkości japońską wyspą, Hokkaido, po czym spadła do Oceanu.