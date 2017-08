Szwecja i Dania walczą z dezinformacją Rosji

Jak przekonać szefa do awansu?

"Rosja w wielu przypadkach postępuje w sposób niepokojący. Poza wzrostem nakładów na zbrojenia i aktywnością wojskową mamy do czynienia z tzw. wojną hybrydową, która obejmuje różne formy cyberataków, dezinformacje oraz fałszywe informacje. Mogą one być niebezpieczne dla społeczeństwa" - napisali we wspólnym artykule w szwedzkim "Aftonbladet" ministrowie obrony Szwecji oraz Danii.

Hultqvist oraz Frederiksen, którzy spotkali się w czwartek w Sztokholmie, podkreślili, że chcą zacieśnić szwedzko-duńską współpracę w celu przeciwdziałania dezinformacji, gdyż "obaj byli narażeni na tego typu ataki".

Szwedzkie służby specjalne SAPO ujawniły w 2015 roku fałszywy list wysłany rzekomo przez Hultqvista, w którym gratulował on szwedzkiej firmie zbrojeniowej zdobycie kontraktu na dostawy broni Ukrainie. Według mediów fałszywka powstała w Petersburgu. Informacja o istnieniu tego listu krążyła później w mediach społecznościowych, mimo sprostowania ze strony rządu.

Szwecja oraz Dania interweniowały w sprawie istnienia nieprawdziwych kont członków rządu na Twitterze czy próby włamań do serwerów administracji rządowej.

Szwedzki minister obrony poinformował w środę, że kontrwywiad wojskowy MUST oraz służby nasłuchowe FRA otrzymają w latach 2018-2020 dodatkowe 430 milionów koron (ok. 45 mln euro) na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.