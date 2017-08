Wenezuela: Będzie list gończy za byłą prokurator generalną?

Maduro oświadczył, że Ortega i jej mąż uciekają przed wenezuelskim wymiarem sprawiedliwości, a była prokurator współpracowała z USA, by zaszkodzić jego rządowi.

Prokurator generalna Wenezueli, która otwarcie krytykowała Maduro i ogłosiła, że dokonuje on zamachu na konstytucję, została zdymisjonowana na początku sierpnia. Kontrolowany przez rząd wenezuelski Sąd Najwyższy powiadomił wówczas, iż wystąpi z oskarżeniem przeciw niej "o poważne wykroczenia". Ortega w ubiegłym tygodniu uciekła z kraju. W piątek dotarła do Bogoty wraz z mężem, a we wtorek udała się z Kolumbii do Brazylii.

W oświadczeniu dla opozycyjnego wenezuelskiego portalu La Patilla poinformowała, że w środę w Brazylii weźmie udział w konferencji oskarżycieli publicznych z krajów bloku Mercosur i ujawni dowody na to, że Maduro i jego otoczenie zamieszane jest w poważną aferę korupcyjną.

W piątek Ortega powiedziała grupie prokuratorów z państw Ameryki Łacińskiej, że Maduro pozbawił ją funkcji, by zablokować dochodzenie w sprawie wartej niemal 100 mln dol. łapówki, jaką Maduro i jego bliscy współpracownicy mieli otrzymać od brazylijskiego koncernu Odebrecht.

Mercosur to organizacja gospodarcza zrzeszająca grupę państw Ameryki Łacińskiej, tworzących strefę wolnego handlu. 5 sierpnia kraje założycielskie bloku - Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj - zawiesiły bezterminowo Wenezuelę w prawach członkowskich, oskarżając prezydenta Maduro o łamanie praw człowieka.

Ortega, jeszcze jako prokurator generalna, nakazała wszczęcie śledztwa w sprawie okoliczności śmierci wielu spośród ponad 120 osób, które zginęły podczas demonstracji antyrządowych w ostatnich czterech miesiącach. Ortega krytykowała też "nadmiernie represyjne działania sił porządkowych".