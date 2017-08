Schulz za wycofaniem amerykańskiej broni atomowej

"Jako kanclerz Republiki Federalnej Niemiec będę zabiegał o to, by magazynowana w Niemczech na terenie Nadrenii-Palatynatu broń atomowa USA została wycofana" - oświadczył Schulz.

W bazie Bundeswehry Buechel na terenie Nadrenii-Palatynatu w zachodniej części Niemiec znajduje się według niepotwierdzonych informacji 20 sztuk amerykańskiej broni z głowicami atomowymi. Decyzja o użyciu tej broni należy do strony amerykańskiej.

Schulz zapowiedział ponadto, że w przypadku zwycięstwa kierowany przez niego rząd przedstawi nowe propozycje rozbrojeniowe. "Nie może być tak, że Niemcy przypatrują się bez komentarza i bezczynnie jak prezydent USA Donald Trump rozkręca spiralę zbrojeń" - powiedział szef SPD, będący głównym rywalem kanclerz Angeli Merkel.

"Konflikt z Koreą Północną jest dowodem na to, że ograniczenie zbrojeń, a szczególnie rozbrojenie atomowe, są pilnie potrzebne" - powiedział.

Schulz zarzucił Merkel, że chce przeznaczyć na zbrojenia dodatkowe 30 mld euro rocznie, by zrealizować postulowany przez NATO cel zwiększenia wydatków na wojsko do 2 proc. PKB.

"Odrzucamy tę spiralę zbrojeń" - powiedział. Pieniądze powinny być przeznaczone na szkoły, rozwój obszarów wiejskich i poprawę infrastruktury.

Niemiecki budżet na wojsko wynosi obecnie 37 mld euro rocznie, co stanowi 1,2 proc. PKB. Realizacja wyznaczonego przez NATO celu zwiększenia wydatków do 2 proc. PKB do 2024 roku oznaczałaby niemal podwojenie tej sumy. Kanclerz Angela Merkel i jej CDU deklarują "dążenie" do zwiększenia nakładów na obronność zgodnie z sugestiami Sojuszu.

Wybory do Bundestagu odbędą się 24 września.