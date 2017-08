Rosyjskie MSZ: USA będą ingerować w wybory w Rosji

- Przyzwyczailiśmy się do amerykańskich ingerencji, żyjemy z nimi. To jak z podsłuchiwaniem rozmów telefonicznych przez amerykańskie służby specjalne - oznajmił dyplomata. - Jeśli ktoś tego tak nie traktuje, to musi być całkowicie naiwnym człowiekiem, który żyje na innej planecie i nie rozumie o co w tym wszystkim chodzi - dodał.

- Dlatego, oczywiście, będą ingerencje, nie ma żadnych wątpliwości - powiedział Riabkow, pytany o to, czy Rosja obawia się ingerencji USA wybory prezydenckie, które odbędą się w marcu 2018 roku.

Wiceszef rosyjskiego MSZ podkreślił też, że Rosja uważa, iż wraz z przejęciem władzy w USA przez administrację prezydenta Donalda Trumpa istnieje możliwość poprawy rosyjsko-amerykańskich stosunków. - Nie chcemy przekształcać stosunków z USA w grę o sumie zerowej - zapewnił Riabkow.